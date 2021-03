Il terzo ed ultimo giorno di test in Qatar ha visto la risalita della KTM in Moto3 grazie al super tempo di Masia, mentre in Moto2 Sam Lowes stacca di qualche millesimo un brillante Marco Bezzecchi.

MOTO 3

È Jaume Masia il pilota più veloce della Moto3 assieme al suo compagno di squadra Acosta. Nei primi due giorni di test la KTM aveva chiuso al massimo al quarto posto alle spalle di Petronas, Leopard e Rivacold. Al terzo posto troviamo il “nostro” Denis Foggia che nel secondo giorno di test aveva stampato anche il secondo tempo. In quarta posizione ecco Guevara che rispetto alla decima piazza del day 2 fa un grande passo in avanti, fermandosi a 5 decimi dal duo di testa. Gabriel Rodrigo e John McPhee chiudono invece quasi appaiati rispettivamente in quinta e sesta posizione. L’altro spagnolo del team Indonesian Racing Gresini, Alcoba, precede Romano Fenati in settima posizione, mentre il classe ’96 marchigiano chiude con un 2’05.103 davanti a Salac e Darryn Binder.

MOTO 2

Nell’ultimo giorno di test Marco Bezzecchi si ferma a 19 millesimi dal primo posto. Il pilota italiano va vicinissimo dall’intaccare il super tempo di Sam Lowes che, dopo un Day 2 piuttosto complicato anche per via dei pochi giri a disposizione, stampa un 1’58.655. In terza posizione un ottimo Gardner che nei tre giorni di test non è mai finito fuori dalla top four. In quarta e quinta piazza ecco i due piloti Petronas, Dixon e Xavi Vierge che ieri aveva addirittura chiuso con il primo tempo. Continuano i progressi dell’olandese Bendsneyder che chiude al sesto posto dopo il quindicesimo e il settimo dei primi due giorni. L’altro italiano nella top ten è Nicolò Bulega che registra un 1’58.975 chiudendo 7°. Raul Fernandez replica l’ottavo tempo del secondo giorno, mentre chiudono la top ten Arenas e Canet. Per il primo si sono visti passi in avanti rispetto ai primi due giorni, ma lo stesso non si può dire del connazionale che dopo due secondi posti finisce a mezzo secondo dal leader.

Michele Iacobello

