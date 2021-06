Nel giovedì che precede le prove libere della MotoGP sul tracciato spagnolo di Barcellona-Catalunya giungono brutte notizie per Alex Rins. Il centauro Suzuki suo malgrado è stato protagonista questa mattina di un brutto incidente in bicicletta in circuito durante l’esplorazione del tracciato pre fine settimana.

Alex ha riportato la frattura del radio del braccio destro. Il suo Gp di casa quindi non parte nemmeno: il suo radio è stato subito immobilizzato e domani verrà operato. Da valutare i tempi di recupero; nel frattempo ci sarà il solo Joan Mir in azione nel fine settimana catalano.

Da Suzuki fanno sapere che Alex Rins si stava allenando in circuito questa mattina. Nel corso di uno dei giri è finito in ghiaia. Si è rialzato sentendo un dolore lancinante al braccio. Trasportato immediatamente al Hospital Universitari Dexeus di Barcellona, in seguito gli è stata riscontrata la frattura del radio appunto del braccio destro.

Questa è decisamente una brutta notizia per il pilota MotoGP, che cercava il traguardo dopo quattro cadute in gara consecutive. Zeri che diventeranno cinque questo fine settimana e forse sei considerati i tempi di recupero di questo infortunio.

Se Alex Rins non dovesse esserci anche per la tappa in Germania, si preparerà per la sostituzione Sylvain Guintoli, tester della casa di Hamamatsu dal 2017.

