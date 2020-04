Attraverso una diretta su Instagram, il pilota spagnolo Alex Rins ha annunciato di aver rinnovato con la Suzuki per il biennio 2021-2022. La firma per il rinnovo era praticamente una formalità e si aspettava solo l’ufficialità da parte degli interessati, che infatti è arrivata con il comunicato del team Suzuki Ecstar.

Per il 24enne spagnolo il rinnovo arriva in un momento assai complicato, con motori fermi causa Covid-19. Ma i grandi risultati ottenuti lo scorso anno, con le due vittorie ottenute, in Texas su Rossi e a Silverstone sul campione del mondo Marquez, hanno convinto i vertici di Hamamatsu a puntare ancora sullo spagnolo. Senza dimenticare poi il quarto posto finale in campionato, dietro Marquez, Dovizioso e Vinales.

LE PAROLE DI RINS

“Il mio desiderio era di continuare con Suzuki e finalmente questo è quello che ho fatto. Credo che il progetto abbia il potenziale per essere vincente, ho il desiderio di vincere e quindi ci abbiniamo perfettamente. È il posto perfetto per me e stiamo lavorando duramente tutti insieme per ottenere grandi risultati. Ho sempre creduto nel team e per questo motivo è stato facile raggiungere l’accordo di base molto presto. Quindi abbiamo impiegato del tempo per finalizzare i dettagli e seguire tutti i processi interni. Ora dobbiamo capire cosa accadrà con la stagione 2020, siamo pronti a competere al massimo livello, come abbiamo già dimostrato nei test pre-stagionali. In questo preciso momento, il mondo intero sta affrontando una situazione inaspettata che colpisce praticamente tutti i paesi e dobbiamo essere pazienti e vedere come si evolve. Ci prepareremo per quando saremo chiamati per iniziare a correre, ogni volta che accadrà. Dorna sta facendo tutto il possibile per permetterci di competere, ma ovviamente stanno prendendo in considerazione ciò che conta di più: la sicurezza e la salute delle persone. Possiamo solo essere pronti e aspettare di essere informati quando possiamo iniziare e nel frattempo concentrarci sull’allenamento.”

DAVIDE BRIVIO – “SIAMO MOLTO FELICI”

Le parole di Davide Brivio, Team Manager Suzuki: “Siamo molto felici di confermare Alex Rins come Factory Rider del Team Suzuki MotoGP per altre due stagioni: 2021 e 2022. Con questo accordo portiamo la nostra relazione a 6 anni e crediamo che questa stabilità si dimostrerà positiva per tutti noi. Stavamo solo limando alcuni dettagli. Quindi ora che tutto è fatto, possiamo finalmente annunciarlo con orgoglio. Come team il nostro obiettivo è quello di mantenere insieme l’intero gruppo di lavoro e diventare ancora più forte, abbiamo avuto una fine fantastica della stagione dell’anno scorso e questo è il punto di partenza su cui vogliamo fare affidamento quando potremo ricominciare a correre”.

Andrea Pinna