Il Consiglio Mondiale del motorsport si è riunito per la seconda volta nel 2020: il pacchetto di regole “Return to racing” ha ricevuto l’approvazione per l’applicazione nel campionato di F1 che sta per cominciare. Il consiglio ha avuto luogo in maniera virtuale, sotto la guida del presidente Jean Todt e del vice presidente Graham Stoker.

Codice di condotta Covid-19

Fondamentalmente le maggiori novità risiedono nelle misure precauzionali da seguire sviluppate per contenere il contagio da coronavirus. Fondamentalmente queste misure prevedono nuove procedure per tutto il personale in pista, soprattutto alla luce delle norme di distanziamento sociale.

In buona sostanza questi cambiamenti possono essere così sintetizzati:

Possibilità per gli steward di operare in remoto in circostanze eccezionali, qualora le condizioni lo richiedano

Adeguamenti ai periodi di “coprifuoco” di gruppo a causa delle condizioni di lavoro in caso di allontanamento sociale

Modifiche al regolamento di assegnazione dei pneumatici per offrire maggiore flessibilità operativa a FIA e Pirelli

Introduzione dei limiti del personale del team sulla griglia di partenza

Adeguamenti a determinate procedure di gara (partenza, ripresa gara interrotta, ecc.)

Adeguamenti alla cerimonia del podio per soddisfare le restrizioni dovute al COVID-19

In generale, buona parte dei cambiamenti dovuti al contagio da coronavirus non saranno implementati solo in Formula 1, ma anche in altre Serie sotto l’egida FIA.

Calendario 2020

Il calendario con gli otto appuntamenti da Spielberg a Monza è stato formalmente confermato.

Le speculazioni vogliono che una bozza di calendario per la seconda parte della stagione venga diramata a ridosso della prima gara, che verrà disputata al Red Bull Ring.

Regolamenti 2021

Per quanto riguarda le modifiche al regolamento tecnico tra 2020 e 2021 si segnala:

Aggiunta dell’articolo 5.1.6, relativo alla portata (in massa) del carburante a carico parziale

Adeguamenti e perfezionamenti all’articolo 22, relativi ai componenti omologati (parametro di recente introduzione)



Per quanto riguarda esclusivamente il 2021, dal punto di vista sportivo sono stati rifiniti dei dettagli relativi alle restrizioni sui test aerodinamici; dal punto di vista tecnico saranno limitate sia il numero di versioni del software che un team può utilizzare in un anno, sia il numero di formulazioni di carburante e specifiche dell’olio motore che possono essere approvate in un anno. Entrambe le ultime misure sono dettate dal contenimento dei costi.

Altre delibere FIA

In generale, il consiglio ha approvato calendari ed aggiunte regolamentari da applicare su altri campionati marchiati FIA. Sul nostro sito potete trovare informazioni relative a decisioni sostanziali sulla bozza di calendario proposta per la Formula E (che dal 2021 si fregerà della denominazione “mondiale”) e sull’unificazione delle classi LMH / LMDh nel WEC.

Luca Colombo