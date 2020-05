Il Mondiale F1 inizia a prendere finalmente una forma più concreta, dopo che la FIA ha girato a tutti i team una bozza contenente tutte le date che dovrebbero comporre il calendario 2020.

SI PARTE IN EUROPA

Come già precedentemente annunciato, il Mondiale 2020 scatterà in Austria con un doppio appuntamento che si terrà nei weekend del 5 e del 12 luglio. A seguire si dovrebbe andare a Silverstone, sempre per un doppio appuntamento dal 26 Luglio al 2 Agosto. Nel caso in cui le restrizioni annunciate dal governo inglese venissero confermate, invece, a farsi avanti ci sarebbe la Germania, pronta a rilanciare il GP di Hockenheim nelle stesse date.

Si prosegue in Ungheria il 9 Agosto, dove per adesso il governo ha dichiarato di essere disponibile ad ospitare il GP esclusivamente a porte chiuse. Il 23 invece alle stesse condizioni si dovrebbe disputare a Barcellona il GP di Spagna. Nel weekend del 30 Agosto, invece, si correrà il GP del Belgio a Spa, per poi terminare le tappe europee senza pubblico a Monza il 6 Settembre con il GP d’Italia.

Il 20 Settembre, se la situazione lo permetterà, si dovrebbe recuperare il GP di Azerbaijan, e chiudere il mese con il GP di Russia che invece si terrà il 30. Per la gara di Baku è da capire se sia possibile o meno la presenza di pubblico, visti i timori degli organizzatori riguardanti il lato economico del GP.

ASIA ED AMERICHE AD OTTOBRE

Il calendario della stagione 2020 di F1 prosegue poi con le tappe asiatiche ed americane, con il GP di Cina che si dovrebbe disputare il 4 Ottobre, seguito la settimana successiva dal Giappone. Il 25 Ottobre tappa ad Austin per il GP degli Stati Uniti, seguito dal Messico e dal Brasile, rispettivamente il 1º e l’8 Novembre.

Il 22 Novembre invece dovrebbe esordire in calendario la novità del 2020: il GP del Vietnam; successivamente è previsto un doppio appuntamento in Bahrain, il 29 Novembre ed il 6 Dicembre. La stagione si chiuderà come sempre ad Abu Dhabi, ma questa volta il 13 di Dicembre.

UN MONDIALE DALLE 15 ALLE 19 GARE

Sulla base delle informazioni raccolte fino ad ora va quindi a delinearsi il calendario della stagione 2020 di F1, sebbene le gare ottimisticamente siano addirittura 19, con l’esclusione certa di Singapore, Montreal e Zandvoort. È molto probabile che alcuni appuntamenti come Baku vengano eliminati sulle basi delle decisioni dei singoli governi, ma realisticamente si dovrebbe arrivare a 15 Gran Premi. Ecco la bozza del calendario 2020 comprese le gare di F2 e F3:

3-5 Luglio GP Austria (F2, F3)

10-12 Luglio Red Bull Ring ‘II’ (F2, F3)

24-26 Luglio Silverstone oppure Hockenheim (F2, F3)

31 Luglio- 2 Agosto Silverstone ‘II’/Hockenheim ‘II’ (F2, F3)

7-9 Agosto GP Ungheria (F2, F3)

21-23 Agosto GP Spagna (F2, F3)

28-30 Agosto GP Belgio (F2, F3)

4-6 Settembre GP Italia (F2, F3)

18-20 Settembre GP Azerbaijan (F2)

25-27 Settembre GP Russia(F2)

2-4 Ottobre GP China

9-11 Ottobre GP Giappone

23-25 Ottobre GP USA

30 Ottobre-1 Novembre GP Messico

8 Novembre GP Brasile

22 Novembre GP Vietnam

29 Novembre Bahrain ‘II’

6 Dicembre GP Bahrain (F2, F3)

13 Dicembre GP Abu Dhabi (F2, F3)

Julian D’Agata