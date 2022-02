Passo indietro dell’organizzazione per la 24H di Spa Francorchamps, che insieme ai gestori dell’EWC hanno deciso di tornare al format classico dalle 14:00 del sabato. Tanti ospiti alla conferenza, tra cui David Checa e Jorge Viegas. Lavori importanti sul circuito per ampliare spazi di fuga e cambiare leggermente il layout

UN LAVORO MOSTRUOSO

Spa Francorchamps cambierà, anche se manterrà il suo look, e non lo farà solamente per la 24H del mondiale EWC. Il circuito belga, storica sede delle gare motoristiche che hanno segnato la legenda, sta modificando alcuni dei punti cruciali per poter ospitare sia le massime espressioni dell’automobilismo che quelle del motociclismo. Modificate le chicane con traiettorie più libere, allargato il circuito in quasi tutti i punti, nemmeno il Radillon è stato risparmiato per poter gareggiare in tutta sicurezza. Previsti ben 60 box tra nuovo paddock F1 e vecchio paddock per la 24H EWC del 5 e 6 giugno, con gli organizzatori del circuito che hanno dichiarato il massimo impegno da parte di Spa Francorchamps.

E QUALCHE RITARDO

Gli organizzatori, e Francois Ribeiro (organizzatore e capo di Discovery Sport Events) hanno ovviamente parlato dello stato dei lavori, che sono in linea con le tempistiche che però risultano abbastanza strette. Il commento ha ovviamente parlato di come in Europa sia più difficile avere permessi ed organizzare i lavori rispetto ai paesi asiatici, meno inclini a “coprire di carte” qualsiasi tipologia di intervento eseguito. Problema storico che il circuito condivide con altri tracciati come i nostrani Enzo e Dino Ferrari di Imola e Monza. Non dovrebbero comunque esserci impedimenti per arrivare in tempo per lo start delle prove, che saranno dal giovedì sera per tutte le classi.

MA NIENTE PARTENZA DI NOTTE

Dopo colloqui anche con i colleghi di Le Mans, organizzazione e circuito hanno deciso di fare dietrofront per quanto riguarda l’orario di partenza. Due i punti fondamentali: il primo la sicurezza, con la possibilità dei piloti di apprendere meglio il circuito negli orari diurni e quindi essere pronti per le condizioni difficili dopo il tramonto. Il secondo è in ottica pubblico: si è pensato che il lunedì sarà lavorativo per coloro che assisteranno allo spettacolo ed un orario di chiusura delle 22 sarebbe stato complicato per tutti. Si partirà quindi alle 14 del sabato, per arrivare al traguardo alle 14 del giorno successivo.

TANTI OSPITI IN CONFERENZA

La conferenza ha visto molti ospiti di alto livello, tra cui Jorge Viegas (presidente FMI) che ha dichiarato tutta la sua felicità per poter avere nuovamente Spa Francorchamps non solo per la 24H dell’EWC ma per poter portare avanti anche il progetto MotoGP in Belgio. Intervenuti in trasmissione anche il nostro Niccolò Canepa, David Checa (neo acquisto ERC Ducati), Xavier Simeon, Randy De Puniet ed altri piloti. Tutti si sono dichiarati entusiasti di avere questa terza 24H nel calendario EWC, ed ovviamente eccitati per poter scendere in pista a Spa Francorchamps.

IL COMMENTO DI NICCOLO CANEPA

“Sono molto contento di questa nuova aggiunzione al calendario EWC, Spa Francorchamps è sempre stato uno dei miei circuiti preferiti ai videogame ed una 24H sarà incredibile da correre li. Purtroppo per me non ho ancora provato il circuito, mentre so che alcuni colleghi sono già scesi in pista. BMW in particolare ha una grande esperienza in questo circuito, quindi probabilmente saranno loro l’obiettivo. Noi continuiamo ad essere veloci ma ci manca un po’ di affidabilità, quest’anno riusciremo sicuramente a risolvere i problemi ed iniziare la stagione come si deve.”

Leggi anche: MOTOGP | YAMAHA SVELA LE M1 DI QUARTARARO E MORBIDELLI

Alex Dibisceglia