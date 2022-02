Ad un solo giorno dall’inizio dei test MotoGP a Sepang, Yamaha ha finalmente svelato le due M1 ufficiali. Come dalla metà dello scorso anno, saranno il campione in carica Fabio Quartararo e Franco Morbidelli a portare in alto i colori della casa del Diapason. La presentazione è andata in onda sul canale YouTube della MotoGP.

NUOVO ANNO, STESSI OBBIETTIVI

In apertura, dopo aver sentito le prime impressioni dei due piloti, a parlare è stato Lin Jarvis. Il direttore inglese ha subito puntualizzato quanto il 2021 sia stato importante per la Casa giapponese. Infatti, oltre al titolo MotoGP, Yamaha ha conquistato anche il titolo Superbike con Toprak Razgatlioglu, accompagnato dal successo in Supersport con Dominique Aegerter. Il successo di Yamaha si è anche esteso ai campionati nazionali, con la vittoria del British Superbike e del All-Japan Superbike. Tanti successi anche nell’off-road, con la vittoria del titolo MX2 e nel Supercross. Jarvis svela gli obbiettivi per il nuovo anno: “Sarà difficile perché il livello della MotoGP è altissimo, ma Yamaha vuole di certo vincere il titolo piloti, costruttori e team.”

TANTI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI

Come ben sappiamo, il 2021 in MotoGP di Yamaha è stato a dir poco travagliato, nonostante la vittoria finale. Infatti, l’addio di Maverick Viñales a metà della scorsa stagione ha scombussolato le carte in tavola. Proprio per questo motivo, Yamaha vuole cominciare il 2022 con una struttura ben precisa all’interno del team. Passa da capo-progetto a general manager Takahiro Sumi, premiato per il campionato vinto lo scorso anno. Al suo posto ci sarà Seki, il quale sarà presente a tutte le gare e a capo degli ingegneri. Il cambio più significativo è quello del capomeccanico: infatti, Silvano Galbusera è stato nuovamente retrocesso alla squadra test, mentre ad affiancare Morbidelli sarà Patrick Primmer.

FABIO QUARTARARO: “VOGLIO VINCERE ANCORA!”

“Nel corso dell’inverno ho potuto realizzare meglio quello che ho fatto l’anno scorso a Misano. Ora sono carico e pronto in vista del 2022. Ho festeggiato con amici, team e famiglia, ma non mi sono mai fermato più di tre giorni. Non ho mai smesso di allenarmi: l’inverno è stato positivo ed ora credo ancora più in me stesso. L’obbiettivo è sempre lo stesso dello scorso anno. Considero questa squadra come la mia famiglia: spendiamo molte ore insieme per risolvere i nostri problemi, molto più tempo rispetto a quello che passo con la mia famiglia. È difficile sapere chi saranno i nostri avversari, ma il primo rivale è il compagno di box: mi concentrerò su me stesso.”

FRANCO MORBIDELLI: “VOGLIO TORNARE A LOTTARE PER I PRIMI POSTI”

“Ho avuto modo di pensare al 2021: è stato molto complicato, ma ora finalmente il peggio è passato. Ora devo concretizzare tutto il lavoro fatto nel corso dell’inverno e vedremo come andrà quest’anno. Ci siamo concentrati molto sulla gamba sinistra, in particolare il ginocchio. È stata dura perché non potevo guidare la moto: andavo solo in palestra a lavorare su me stesso. Ho finalmente avuto la possibilità di conoscere meglio i membri del team e mi trovo molto bene. Molti già li conoscevo grazie a Valentino Rossi: ci sono molti italiani e questo di certo aiuta. Sarà importante essere veloci ma allo stesso tempo costanti: voglio tornare in forma per lottare fino a fine campionato.”

Valentino Aggio

