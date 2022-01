Una lineup 2022 di incredibile caratura per Ducati ERC, che punta chiaramente a risultati importanti nel mondiale EWC. Xavi Fores si unisce come ultimo tassello a Lorenzo Zanetti, Mathieu Gines e David Checa.

UNA SQUADRA INCREDIBILE

Se l’addio alla Ducati ERC prima del 2022 di Etienne Masson per Kawasaki SRC poteva sembrare un brutto colpo, la formazione EWC supportata da Borgo Panigale contrattacca, e in modo molto aggressivo! Un poker composto da Lorenzo Zanetti, Mathieu Gines, David Checa e Xavi Fores andrà infatti a portare la Ducati Panigale V4R ai suoi limiti massimi. Ben 5 titoli mondiali sparsi nella squadra (uno per Gines, quattro per Checa) andranno a creare un pozzetto di esperienza che servirà alla squadra per colmare il gap dai migliori.

PREPARATIVI IN CORSO

Con ben tre 24H da affrontare quest’anno, i preparativi sono già iniziati da tempo. Il problema per il team ERC si pone nel cambio di fornitore di pneumatici, con Michelin che ha annunciato il suo ritiro in forma ufficiale dal campionato Endurance (come fece Pirelli due anni or sono). Ci vorrà tempo per adattare la moto ad un nuovo fornitore di pneumatici, e per ora manca ancora l’annuncio della scelta del team sul prossimo tipo di gomma. Nel mentre, si partirà per Misano Adriatico e Portimão per iniziare lo shakedown e trovare una quadra per i piloti su un assetto comune.

MA IL CALENDARIO?

Se da un lato i team stanno iniziando a lavorare per la stagione, non è ancora ben chiaro cosa si intenda quest’anno per “stagione”. Il calendario ad oggi è ancora solamente provvisorio (qui il recap completo), ed essendo già alla fine di gennaio i team iniziano ad essere preoccupati. Le tre 24H sono impegnative, sia a livello economico che di dispendio fisico, e per valutare il budget necessario per la stagione le squadre hanno bisogno di sicurezza. Certo è che entro la metà di febbraio il calendario dovrà avere una forma al 99% sicura.

Alex Dibisceglia

