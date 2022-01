Ancora Italia nel circus Superbike: Davide Giugliano e D34G Racing entrano in Supersport con la Ducati V2 955 per il 2022. Il team che bene ha figurato nelle passate stagioni del CIV Supersport con Yamaha è finalmente pronto al grande salto. La squadra correrà nel World Supersport Challenge, ciò significa che D34G Racing sarà al via solo delle tappe europee, che saranno ben nove. Sarà una sfida in famiglia: i piloti sono Filippo e Federico Fuligni.

UNA NUOVA SFIDA

Il mondiale Supersport è di certo una sfida del tutto nuova per il giovane team italiano, ma di certo il cambio regolamentare è il momento migliore per tentare il salto. Fabrizio ha affidato quella che è sulla carta la moto più competitiva della griglia ai due fratelli Fuligni. Federico ha già ben tre stagioni di mondiale Supersport alle spalle, mentre Filippo è già stato in D34G Racing nel CIV la scorsa stagione. Un pilota conosce il campionato, mentre l’altro conosce il team: la “chimica” non sarà di certo un problema.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Filippo Fuligni è entusiasta del debutto mondiale: “Sono molto contento di continuare questa avventura. Ho moltissima fiducia nella squadra: abbiamo lavorato davvero bene lo scorso anno e fino a metà stagione eravamo in lotta per il titolo. Stare tra i primi dieci con costanza è il nostro obiettivo per la stagione, oltre a quello di chiudere come primi classificati del WorldSSP Challenge. Nono conosco tante piste, ma avere mio fratello in squadra di certo potrà aiutarmi: abbiamo già corso insieme in passato e sicuramente ci spingeremo al limite.”

Federico Fuligni ha dichiarato: “Ci tengo a ringraziare Davide [Giugliano] per l’opportunità. L’anno scorso abbiamo corso insieme l’ultima gara del CIV e mi sono trovato davvero bene con il team, quindi abbiamo deciso di continuare insieme. Non vedo l’ora di salire in sella alla Ducati, che è una moto nuova ma un marchio al quale Davide è molto legato.”

