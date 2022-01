Si risolve finalmente il puzzle su una delle selle più chiacchierate della SuperSport: Lorenzo Baldassarri e Evan Bros trovano finalmente l’accordo per correre la stagione 2022. Il team dei fratelli Evangelista alla fine ha scelto il cinque-volte vincitore in Moto2 per tornare alla caccia del titolo, conquistato sia nel 2019 con Randy Krummenacher che nel 2020 con Andrea Locatelli. L’italiano verrà quindi affiancato dal confermato Peter Sebastyen, annunciato circa un mese fa.

UN PILOTA ESPERTO NONOSTANTE L’ETÀ

Nonostante la giovane età di 25 anni, Lorenzo Baldassarri porta a Evan Bros un bagaglio di esperienza notevole. Sono 134 le gare disputate nella categoria Moto2, nella quale ha militato dal 2014 al 2021. A partire dalla Suter del team Gresini fino ad arrivare alla MV Agusta del team Forward Racing, Baldassarri ha anche disputato tre anni con il team Pons, chiudendo il mondiale al 5° posto nel 2018 e 7° nel 2019. Sicuramente il livello altissimo con il quale si è confrontato il pilota della provincia di Macerata gli sarà utile nel debutto in questa nuova SuperSport: “Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura nel mondiale SuperSport. Darò il massimo ad ogni turno e spero di adattarmi presto alla Yamaha per combattere fin da subito per le posizioni che contano. Ora non mi manca che provare la moto!”

LE PAROLE DI FABIO EVANGELISTA

Anche il Team Principal di Evan Bros Fabio Evangelista (ospite a Motorbike Circus #299 questa sera alle 21) si è espresso sul nuovo acquisto. “Sono contento di aver terminato la line-up per la prossima stagione. Dopo l’addio di Odendaal, che ringrazio e la conferma di Sebastyen, abbiamo finalizzato l’accordo con Lorenzo. Ho conosciuto il pilota solo negli ultimi mesi e giorno dopo giorno mi è piaciuto sempre di più. Sono certo che grazie all’ambiente familiare della squadra potrà mostrare il suo vero potenziale.”

