Pronta la formazione di Dynavolt Triumph, che nel contesto del WSBK in classe Supersport schiererà due Daytona 765 con in sella Stefano Manzi ed Hannes Soomer. Primi test per il team a fine marzo, per poi iniziare la stagione il 10 aprile ad Aragon.

LINE UP FOLKS!

Il ritorno delle moto inglesi nel mondiale Superbike riparte dalla nuova cilindrata della categoria di mezzo. Dopo aver lasciato anni or sono il progetto Daytona 675, Triumph nel 2022 si affiderà al team (ufficiale) Dynavolt per schierare le nuove 765 con in sella Stefano Manzi ed Hannes Soomer in Supersport. Per il momento sono le uniche due moto di Hinckley confermate in griglia, che andranno a fare il paio con le F3 800 e le Ducati 955 della nuova Supersport (qui l’intervista a Genesio Bevilacqua e Fabio Evangelista che ci espongono proprio i punti di vista sulla nuova categoria).

L’IMPORTANZA DI MANZI

Per Triumph, Stefano Manzi è una pedina di importanza fondamentale. Provenendo dalla Moto2, Stefano conosce molto bene il tre cilindri inglese e quindi si troverà già a buon punto con il perfezionamento della moto. L’ampia differenza tra i regolamenti delle due categorie renderà comunque più complicato il lavoro, ma “Manzer” avrà sicuramente modo di dire la sua se l’algoritmo di bilanciamento previsto farà il suo lavoro. Sarà comunque una stagione complessa per tutti i team che parteciperanno al Campionato del Mondo Supersport, per una motivazione o per un’altra.

LE PAROLE DI SIMON BUCKMASTER, TEAM MANAGER DYNAVOLT TRIUMPH

“Siamo davvero lieti di ingaggiare Stefano Manzi dalla VR46 Academy per correre con il team Dynavolt Triumph nel nostro ritorno nel World Supersport quest’anno. Stefano è una grande promessa con un buon livello di prestazioni nelle sue stagioni in Moto2. Verso la fine dell’anno scorso è riuscito a conquistare una Top6 quindi è in buona forma. Ha fatto un paio di wild card nel WSSP quindi capisce le gomme Pirelli e, ovviamente, capisce bene il motore Triumph. Non vediamo l’ora di iniziare i test a marzo con Stefano e ovviamente con Hannes”.

Leggi anche: MARC MÁRQUEZ NELLA CONFERENZA HRC: “OPERAZIONE SCONGIURATA, PROSSIMO TEST IN UN CIRCUITO MONDIALE”

Alex Dibisceglia