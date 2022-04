Una gara pazzesca, Gara-1 della WSSP 2022 ad Aragon, conclusasi con un salvataggio “alla Marquez” per Lorenzo Baldassarri, che vince su Aegerter. Terzo Can Oncu con la Kawasaki, la Ducati di Bulega dietro la Yamaha di Van Straalen in quinta piazza

LO START: CAN ONCU CON DECISIONE

Lo spegnimento del semaforo per Gara-1 della WSSP 2022 di Aragon è stato decisamente più tranquillo rispetto a quello della WSBK, ma non meno combattuto. Can Oncu ha preso immediatamente il comando delle azioni ma Dominique Aegerter si è appurato di mettergli le ruote davanti subito. Al termine del primo giro c’è già la prima caduta illustre, con Jules Cluzel a terra all’ultima curva. Mentre i primi tre, con Baldassarri a chiudere il gruppo, si davano battaglia, dietro la Yamaha di Van Straalen riusciva a passare la Ducati di Caricasulo e la MV Agusta di Tuuli e conquistare la quarta piazza, lanciandosi al recupero sul trio di testa. Trio che ha visto le posizioni scambiarsi una manciata di volte al giro, con Can Oncu decisamente più veloce delle due Yamaha nel misto centrale di Aragon.

IL GIRO DI BOA: BATTAGLIA TRA YAMAHA

La differenza che è riuscito a fare Oncu all’inizio della gara ha però stressato le Pirelli, cosa che si è iniziata a notare verso la metà della gara. Dietro, Aegerter ha iniziato il suo recuperò proprio intorno a quel momento, spingendo anche Lorenzo Baldassarri verso la rimonta sul turco. Dietro Van Straalen ha proseguito la sua gara in solitaria, distante un secondo e mezzo dal podio e quasi sette secondi dal primo inseguitore, che rispondeva al nome di Niccolo Bulega con la Ducati Aruba.it Racing. A sette giri dalla fine arriva il sorpasso delle Yamaha, con Baldassari a guidare il gruppo seguito da Aegerter e Oncu.

LA BANDIERA A SCACCHI: PAZZESCO BALDA!

La battaglia vera è iniziata a sei giri dalla fine, ed ha avuto Can Oncu come spettatore e Aegerter contro Baldassarri come protagonisti. Per l’elvetico il primo settore era il punto dove fare la differenza, mentre Baldassarri eccelleva nell’ultimo settore. Il confronto è andato avanti fino al penultimo giro, dove Lorenzo ha cercato di fare la differenza proprio nella prima curva. Ma il momento clou della gara è stata proprio l’ultima curva, dove Baldassarri ha completamente perso l’anteriore ed ha salvato gara e vittoria con un numero alla Marquez. Aegerter perde la possibilità di passare per il contatto, ma fortunatamente tutti e due arrivano al traguardo con Baldassarri primo, Aegerter secondo e Oncu terzo. Quarta piazza per Van Straalen davanti alla Ducati di Bulega, alla MV di Tuuli, alla Triumph di Manzi ed alla Ducati di Caricasulo.Chiudono la Top10 il rookie Huertas su Kawasaki e la Yamaha di Hobelsberger.

WSSP 2022 ARAGON GARA-1, FINAL RESULTS

Alex Dibisceglia

