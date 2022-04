Tutto è pronto per le FP2 MotoGP al GP delle Americhe, sul tracciato di Austin. I piloti della classe regina avranno altri 45 minuti a loro disposizione per prendere confidenza con il tracciato e tentare il time attack negli ultimi minuti. La sessione del mattino ha visto Álex Rins stampare il miglior tempo in 2:04.007, seguito a soli 8 millesimi dal connazionale Maverick Viñales. La terza posizione è occupata da Jack Miller su Ducati.

Altissima è l’attesa per il ritorno in pista di Marc Márquez: il #93 torna infatti dopo aver saltato la gara in Indonesia e l’intero GP di Argentina a causa del peggioramento della sua diplopia. Il pilota ufficiale Honda non si è di certo fatto attendere ed ha fatto segnare il quinto tempo nelle FP1, a 462 millesimi dalla vetta della classifica.

<div class=”arena-liveblog” data-publisher=”livegp.it” data-event=”L0svpGz” data-version=”2″></div><script async src=”https://go.arena.im/public/js/arenalib.js?p=livegp.it&e=L0svpGz”></script>