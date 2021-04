Si è conclusa la prima giornata di test WSBK al Motorland Aragon, proprio il circuito su cui si svolgerà la prima tappa del Campionato dal 21 al 23 maggio. In pista solo le Ducati e le Yamaha, che in questi giorni di prove cercheranno di ottenere un vantaggio sulle Kawasaki, in particolare quella di Rea, vincente da anni.

Non tutti i piloti sono però riusciti a scendere in pista: Toprak Razgatlioglu è il grande assente del Team ufficiale della Casa di Iwata. Infatti, il pilota turco, già costretto a saltare il Day2 del test a Barcellona, si trova ancora in isolamento domiciliare perché positivo al Covid-19 (seppur asintomatico). Gli facciamo i nostri migliori auguri di pronta negativizzazione e speriamo di vederlo tornare in pista al più presto.

Al posto di Razgatlioglu il Team Pata Yamaha ha schierato come tester l’italiano Nicolò Canepa. “Infiltrati speciali”, invece, i due piloti Yamaha GMT94, Jules Cluzel e Federico Caricasulo, del Campionato WorldSSP.

Vediamo nel dettaglio com’è andato il Day1.

Top3 Ducati: Chaz Davies il più veloce

Chaz Davies è tornato: dopo la positività al Covid-19 che lo ha costretto a saltare i test di inizio 2021, si è guadagnato il primo posto in questa prima giornata di prove. Infatti, durante la sessione pomeridiana il pilota del TeamGoEleven ha firmato un ottimo 1:49.878 in sella alla sua Panigale V4 R. Nel proseguo della giornata Davies si è concentrato principalmente sull’elettronica e sul telaio.

Lo seguono da molto vicino le due Ducati ufficiali Aruba: Michal Rinaldi ferma il cronometro a 1:49.947 e Scott Redding a 1:49.989, accumulando un ritardo di soli 4 centesimi dal compagno di squadra. Il pilota inglese si era messo in mostra durante la mattina, stamapndo il miglior tempo della prima parte di giornata (1:50:995), crono che ha comunque migliorato nel pomeriggio.

Fuori dalla top 3 si sale sopra il muro dell’1:50, con la prima Yamaha della classifica: è l’R1 di Gerloff, che ha fatto segnare il tempo di 1:50.527. L’alfiere del Team GRT Yamaha ha girato in pista solamente nel pomeriggio, decidendo di saltare la sessione mattutina (stessa scelta presa anche da Andrea Locatelli e Cristophe Ponsson). Gerloff ha lavorato sul setup di base della sua R1.

Il quinto crono è quello di un’altra Ducati, quella di Tito Rabat, rookie del Campionato WSBK, che porta in top 5 il Team Barni.

Tante Yamaha nella seconda parte della classifica

Nonostante abbia deciso di non sfruttare la sessione mattutina, Andrea Locatelli nel pomeriggio è riuscito a completare ben 51 giri di pista. Il migliore lo ha completato in 1:51.088, guadagnando la sesta piazza. L’italiano ha usato anche la seconda moto a disposizione, in seguito ad un piccolo incidente alla curva 4.

In settima posizione troviamo un altro italiano, questa volta però alfiere della Casa di Borgo Panigale: stiamo parlando di Axel Bassani, del Team Motocorsa Racing (1:51.482).

Kohta Nozane ha recuperato il tempo perso nella sessione della mattina (quando la sua R1 si è fermata in pista), portando a termine 60 giri, e concludendo con l’ottavo tempo (1:51.711). A salire abbondantemente sopra il crono del giapponese troviamo Christoper Ponsson (1:53.348) e Niccolo Canepa (1:53.685), rispettivamente nono e decimo.

In questa giornata di test si sono infilati due “intrusi” del Campionato WorldSSP: i due piloti Yamaha GMT94, Jules Cluzel e Federico Caricasulo. L’italiano è stato il migliore tra i due con un tempo di 1:54.381, guadagnando un vantaggio di 8 decimi sul compagno di squadra. Entrambi, però, hanno avuto degli incidenti in curva 2.

La classifica

1.) Chaz Davies (Team GoEleven) 1:49.878, 63 giri

2.) Michael Ruben Rinaldi (Aruba.It Racing – Ducati) 1:49.947, 70 giri

3.) Scott Redding (Aruba.It Racing – Ducati) 1:49.989, 64 giri

4.) Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team) 1:50.527, 52 giri

5.) Tito Rabat (Barni Racing Team) 1:50.740, 91 giri

6.) Andrea Locatelli (Pata Yamaha con BRIXX WorldSBK), 1:51.088, 51 giri

7.) Axel Bassani (Motocorsa Racing), 1:51.482, 68 giri

8.) Kohta Nozane (GRT Yamaha WorldSBK Team) 1:51.711, 60 giri

9.) Christophe Ponsson (Alstare Yamaha), 1:53.348, 50 giri

10.) Niccolo Canepa (Pata Yamaha con BRIXX WorldSBK), 1:53.685, 36 giri

Chiara Toffolo