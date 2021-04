Il pilota turco del team Pata Yamaha WorldSBK è risultato positivo al tampone PRC fatto per entrare in Spagna. Il risultato è però arrivato solo questa mattina dopo che Toprak aveva già svolto regolarmente la giornata di test di ieri. Si trova ora in autoisolamento e ci resterà fino a quando non avrà un tampone negativo. Tutti gli altri membri dello staff Yamaha sono risultati negativi.

Toprak Razgatlioglu si trova ora in autoisolamento dopo la positività al tampone PRC obbligatorio all’ingresso in Spagna. A comunicarlo è proprio Yamaha con un breve comunicato stampa che riporta che Toprak si trova in isolamento e che nessun altro membro dello staff Yamaha è risultato positivo.

