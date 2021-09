Con Redding ormai a 60 punti dal capolista, la sfida a Jerez 2021 per la WSBK è tutta tra Rea e Razgatlioglu. Il Ducatista vorrà comunque dire la sua fino a fine stagione, e non sarà l’unico a volersi intromettere nella lotta per i podi. Baz in sostituzione di Davies, Laverty al posto di Sykes.

LE BATTUTE FINALI

Si appresta a terminare la stagione 2021 del WSBK, e Jerez per Razgatlioglu e Rea diventa una tappa fondamentale. Un solo punto divide i due piloti, ma è la pressione psicologica la cosa più importante. Nonostante uno zero per rottura a Barcellona, Toprak non molla un colpo e Jonathan inizia a subire lo stress ed una Kawasaki non allo stesso livello della Yamaha. Jerez è il primo dei quattro round rimanenti per decidere il campione del mondo della Superbike 2021, ed è quasi un decennio che la sfida non è così accesa.

LE SOSTITUZIONI

A Jerez ci saranno alcune sostituzioni dovute agli incidenti che abbiamo visto in Gara1 e Gara2 a Barcellona. Al posto di Tom Sykes entrerà Eugene Laverty, tester ufficiale della casa dell’elica. BMW ha bisogno di piloti veloci per recuperare sullo sviluppo della M1000RR, che nemmeno quest’anno è sembrata competitiva a sufficienza per lottare con le avversarie. In casa Ducati GoEleven invece Chaz Davies non avrà il nullaosta per correre a Jerez, quindi al suo posto tornerà (dal MotoAmerica) Loris Baz. Per il francese è il rientro nel mondiale dal 2020, quando ha dovuto lasciare il circus a causa del forfait di Ten Kate racing per il 2021.

WSSP: IN ATTESA DEL NUOVO REGOLAMENTO TORNA AEGERTER

In Supersport Dominique Aegerter può ancora stare sereno, nonostante la sua assenza a Barcellona per correre con la MotoE a Misano Adriatico. Sono quarantacinque i suoi punti di vantaggio su Odendaal, ma le chiacchiere nella classe di mezzo sono già tutte per l’anno prossimo. A Jerez dovrebbe arrivare il regolamento per le “settemmezzo” che verranno schierate nel 2022, e Aruba.it Ducati si è già portata avanti contrattualizzando Niccolò Bulega per la sua crociata in SSP. Ancora da capire i piani di Triumph, che probabilmente schiererà il team che ora corre nel BSB, ma la curiosità è altissima.

WSBK 2021 JEREZ, ORARI IN TV

SKY e TV8

Venerdì 24 settembre

ore 10:30 FP1 Sbk

ore 15:00 FP2 Sbk

Sabato 25 settembre

ore 9:45 Superpole Supersport 300

ore 10:25 Superpole Supersport

ore 11:10 Superpole Sbk

ore 12:45 Gara-1 Supersport 300

ore 14:00 Gara-1 Sbk

ore 15:15 Gara-1 Supersport

Domenica 26 settembre

ore 11:00 Superpole Race Sbk

ore 12:30 Gara-2 Supersport

ore 14:00 Gara-2 Sbk

ore 15:15 Gara-2 Supersport 300

Alex Dibisceglia