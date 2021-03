Il 2021 sarà il primo anno in cui il WSBK scenderà in pista sul circuito spagnolo di Navarra, dopo il posticipo dell’Estoril a data da destinarsi. Apre Aragon il 21 maggio seguita immediatamente dall’unica tappa italiana, quella al Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

UNA GIOSTRA DIFFICILE

Contrariamente alla MotoGP, già in pista a Losail per i test pre-campionato (qui le parole di Bastianini), la Superbike è ancora lontana dallo scendere in pista. Se alcuni team hanno già provato le nuove moto, per altri ancora non è stato possibile iniziare un lavoro che normalmente sarebbe già finito. La WSBK però non si ferma, e per correre ai ripari del posticipo dell’Estoril, nel 2021 aggiunge una prima assoluta al calendario, ossia il circuito di Navarra.

IL NUOVO CALENDARIO

Passa quindi in coda e da confermare il secondo round del Portogallo, posticipando di fatto la partenza del mondiale di altre due settimane. L’apertura spetterà ad Aragon, il weekend del 23 maggio, seguito immediatamente dal Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Ovviamente stiamo parlando sempre di una situazione in cui tutto può cambiare, l’unica cosa che sembra confermata sono i test sempre a Misano della settimana prossima, precisamente il 15/16 marzo. Ancora da definire se ci saranno altre date di test collettivi per i partecipanti, considerando che il campionato non scenderà in pista per altri due mesi completi.

WSBK 2021, CALENDARIO AGGIORNATO



21-23 maggio – Motorland Aragon

11-13 giugno – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

02-04 luglio – Donington Park

23-25 luglio – TT Circuit Assen

20-22 agosto – Circuito de Navarra

03-05 settembre – Circuit de Nevers Magny-Cours

17-19 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya

24-26 settembre – Circuito de Jerez – Angel Nieto

01-03 ottobre – Autodromo Internacional do Algarve

15-17 ottobre – Circuito San Juan Villicum

12-14 novembre – Mandalika International Street Circuit

TBC – Phillip Island Grand Prix Circuit

TBC – Circuito Estoril

Alex Dibisceglia

