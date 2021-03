Jonathan Rea ed Isaac Viñales sono scesi in pista con le loro Kawasaki in quel di Portimão per portare avanti lo sviluppo della nuova ZX-10RR in vista dello start della stagione WSBK 2021. 1’41”472 il best lap per il pluri-campione del mondo, ma la cosa importante è far percorrere chilometri alla moto nuova. Con loro anche Raffaele De Rosa e Leonard Taccini dalla Supersport.

DOBBIAMO FARE CHILOMETRI

La Superbike rischia di dover rimandare fino alla data di Aragon la sua partenza, vista ancora l’assenza del contratto firmato con l’Estoril. Nonostante ciò, per la WSBK 2021 non è tempo di rimanere fermi, soprattutto per Jonathan Rea e la Kawasaki, che insieme a Isaac Viñales ed il team Orelac Racing sono scesi in pista a Portimão. Obiettivo chilometri, bene di prima necessità per la nuova Ninja ZX-10RR che in questa occasione ha provato un pacchetto aerodinamico al codone totalmente inedito. 1’41”472 il best di Rea, con gomma SCX e con asfalto nuovo.

STIAMO CREANDO IL SETUP DI BASE…

“È stato un test positivo dato che arrivando qui e guardando le condizioni meteo previste non sapevamo quanto tempo avremmo potuto trascorrere in pista – ha dichiarato Rea nella prima ed unica giornata svolta – Oggi però abbiamo percorso 48 giri, mi sono sentito a mio agio con la moto e sono stato subito abbastanza veloce. Inoltre devo dire che qui a Portimão hanno fatto un bel lavoro in termini di asfalto nuovo. Ci siamo concentrati soprattutto sul setup della moto e su alcune conferme riguardo ad alcuni aspetti principali con cui inizieremo la stagione. Abbiamo lavorato sui rapporti del cambio e anche sulle strategie elettroniche per gestire la potenza. Sotto questo aspetto ora mi sento abbastanza fiducioso, siamo riusciti a realizzare degli ottimi tempi sul giro”.

… E LAVORANDO SULL’AERODINAMICA

“È arrivata anche l’ultima sella e quindi abbiamo potuto concentrarci sull’aerodinamica della moto riuscendo a trovare una migliore posizione di guida- ha proseguito Rea – Utilizzando la nuova sella e le alette nella parte posteriore abbiamo ricavato delle informazioni davvero buone. Abbiamo svolto dei test con la carena precedente e con quella nuova oltre che con la nuova sella. Abbiamo potuto vedere che la versione 2021 ha una velocità maggiore in rettilineo. Ora possiamo fare le valigie ritenendoci soddisfatti e guardiamo avanti”.

NIENTE DAY2

In realtà il programma prevedeva una seconda giornata di test, che però è saltata a causa maltempo. Con il contingentamento delle giornate di prova, i team hanno preferito smontare i box ed attendere giornate più favorevoli. Hanno provato nella prima giornata anche Raffaele De Rosa e Leonardo Taccini, ora entrambi sotto le insegne di Orelac in Supersport. 100 giri per loro, l’ex MV Agusta Reparto Corse ha chiuso i test con un crono di 1’45”524. Ora si attende la prossima sessione di test, ma l’incertezza ancora regna sovrana.

Alex Dibisceglia

