Vince sempre lui: Dominique Aegerter trionfa per l’ottava volta in nove gare. L’elvetico porta a casa Gara 1 sul tracciato britannico di Donington nella classe Supersport. Una gara molto accidentata e fermata due volte. Oltre alle numerose cadute, le battaglie hanno caratterizzato questa nona corsa dell’anno.

OTTIMO SECONDO BALDASSARRI

Secondo Lorenzo Baldassarri, vicinissimo ad Aegerter per tutta la corsa ed autore del giro veloce al penultimo passaggio. Dopo il sorpasso il “Balda” ha provato a rimanere con lui, ma non ce l’ha fatta. Il napoletano Raffaele de Rosa conquista il primo podio di stagione al termine di una lotta senza quartiere con Yari Montella (quarto ed ottimo), Can Oncu (quinto) Jules Cluzel e Glenn Van Straalen.

BRUTTE CADUTE IN GARA

Gara 1 non parte otto i migliori auspici a causa di un ritardo nel primo start causato dalla perdita della visiera in griglia di partenza dello spagnolo Unai Orradre. Di nuovo sulle termocoperte e dieci minuti dopo si parte. Nemmeno il tempo di strizzare gli occhi che Peter Sebestyen perde il posteriore e cade. Moto in mezzo al tracciato, colpita dal protagonista negativo di giornata Orradre. Olio in pista ed inevitabile nuova interruzione. Terza ripartenza per dodici giri (gara quindi accorciata di molto). Gara che scivola via senza colpo ferire sino agli otto passaggi alla fine dove avviene un terribile highside per Jules Cluzel in uscita dall’ultima curva! Il francese viene portato via in barella dolorante al piede destro già operato nel 2019. Purtroppo però non è l’unico botto violento. Nell’ultimo giro Van Straalen, in lotta per il podio, perde il posteriore e vola via in maniera durissima. Tutto Ok per il ragazzo per fortuna.

BRUTTI ZERO ITALIANI

Note meno liete dopo i podi di Baldassarri e De Rosa per i nostri colori. Secondo giro: Nicolò Bulega al comando. Sembra tutto normale sino alla curva Melbourne (11): chiusura dell’avantreno per l’italiano. Zero pesante nella lotta per il secondo posto mondiale. Ha chiuso in ghiaia anche Federico Caricasulo, scivolato a cinque passaggi dalla fine.

RISULTATI GARA 1

APPUNTAMENTI

Domani la Supersport replica alle 13,35 con una gara 2 da non perdere!

Giacomo Da Rold

