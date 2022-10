Il WorldSBK è giunto all’ultimo appuntamento continentale della stagione, a Portimao Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea cercheranno di accorciare le distanze da Alvaro Bautista. Lo spagnolo di Aruba.it Racing – Ducati si presenta al via del weekend sul roller coaster portoghese con 59 lunghezze di vantaggio sul turco e 67 sul nordirlandese. Un’ulteriore tripletta dopo quella realizzata a Barcellona potrebbe rendere le ultime tappe del mondiale una pura formalità per il ritorno al titolo della rossa di Borgo Paniglale. In WorldSSP Aegerter proverà ad allargare il vantaggio su un Baldassarri ancora in cerca di sella per il 2023.

WORLDSBK: BAUTISTA PER CHIUDERE I GIOCHI

A sole quattro gare dal termine i punti da assegnare sono ben 248, per la matematica servirà dunque aspettare almeno un altro paio di weekend. Tuttavia se Alvaro Bautista dovesse completare una tripletta a Portimao esattamente come dieci giorni fa a Barcellona, lo spagnolo potrebbe gestire il largo vantaggio nelle tre tappe extraeuropee del WorldSBK. Alvaro Bautista arriva in Algarve con il vento in poppa nonostante sulla pista portoghese abbia sempre faticato centrando un solo successo (in gara2 nel 2019 in sella alla Panigale V4R, ndr). Il vero mattatore di Portimao è Jonathan Rea che con 21 podi di cui ben 14 vittorie è ampiamente il pilota più competitivo sulla pista portoghese. Toprak Razgatlioglu ha raccolto, come Bautista, un solo successo in gara1 ma può contare su tre altri podi.

Occhio a Scott Redding che con la BMW M1000RR potrebbe sorprendere tutti dopo una weekend opaco a Barcellona. L’inglese cercherà presto riscatto e quale pista migliore di Portimao dove far valere la propria esplosività. Lui e Loris Baz potrebbero essere con la BMW i due piloti in grado di far saltare il banco. Più in difficoltà in questa stagione Michael Van der Mark che in Algarve è il secondo pilota con più podi ma arriva da una stagione complicata. Tornando in casa Ducati cercherà di conquistare il primo successo stagionale Michael Ruben Rinaldi che a Portiamo non ha mai brillato ma visto lo stato di forma in questo momento potrebbe rivelarsi la sorpresa del weekend.

Ad aggiungersi alla lista dei partenti di questo round ci saranno anche due wildcard prestigiose: Jack Gagne e Marvin Fritz. Per i due è un ritorno nel WorldSBK con Gagne che dopo la complessa stagione 2018 con la Honda CBR1000RR è tornato in patria. E si presenterà a Portimao forte del titolo MotoAmerica appena conquistato contro il nostro Danilo Petrucci. Marvin Fritz invece dopo anni in STK1000 è passato nel FIM EWC accanto al nostro Niccolò Canepa in YART. E in WorldSBK dopo la wildcard all’Estoril tornerà a difendere i colori del team austriaco.

WORLDSSP: AEGERTER PRONTO AL PASSAGGIO

Dominique Aegerter si presenta a Portimao da leader del campionato e già certo del passaggio in Yamaha GRT WorldSBK. Sulla pista portoghese però non ha mai vinto e vorrà di certo lasciare la classe che lo ha visto dominare per due stagioni con un successo anche in Algarve. Lo svizzero che ieri è stato nostro ospite a Motorbike Circus ci ha raccontato questa sua stagione coronata con il passaggio in WorldSBK.

Sarà compito di Lorenzo Baldassarri cercare di ricucire il gap dallo svizzero e riaprire i giochi iridati. “Balda” si trova a 36 lunghezze di ritardo da Aegerter, un gap difficile da colmare in soli quattro appuntamenti ma il WorldSSP ci ha sempre regalato sorprese. Proveranno a intromettersi nella lotta anche le Kawasaki di Can Oncu e Yari Montella oltre che ovviamente le Ducati di Federico Caricasulo e Nicolò Buleaga. “Carica” nel 2019 raccolse proprio qui a Portimao uno dei suoi sei successi in WorldSSP. Per Bulega invece impressionanti erano stati i tempi dei test di inizio stagione e potrebbe rivelarsi la sorpresa del weekend.

CIRCUITO AUTODROMO INTERNACIAL DO ALGARVE | INFO SULLA PISTA

Inaugurazione: 2008

Ultimi aggiornamenti: 2020

Lunghezza: 4,592 Km

Curve 15 (9 destra + 6 sinistra)

Pole position: Destra

GLI ORARI DEL WEEKEND (ORA ITALIANA)

Venerdì 23 settembre

10:45-11:15 WorldSSP300 – FP1 11:30-12:15 WorldSBK – FP1 12:25-13:10 WorldSSP – FP1 15:15-15:45 WorldSSP300 – FP2 16:00-16:45 WorldSBK – FP2 17:00-17:45 WorldSSP – FP2

Sabato 24 settembre

10:00-10:30 WorldSBK – FP3 10:45-11:05 WorldSSP300 – Superpole 11:25-11:45 WorldSSP – Superpole 12:10-12:25 WorldSBK – Superpole 13:40 WorldSSP300 – Race 1 15:00 WorldSBK – Race 1 16:15 WorldSSP – Race 1

Domenica 25 luglio

10:00-10:15 WorldSBK – Warm Up 10:25-10:40 WorldSSP – Warm Up 10:50-11:05 WorldSSP300 – Warm Up 12:00 WorldSBK – Superpole Race 13:30 WorldSSP – Race 2 15:00 WorldSBK – Race 2 16:15 WorldSSP300 – Race 2

Mathias Cantarini