Lascia poco da raccontare il venerdì mattina del WorldSBK: a Magny-Cours la FP1 ha avuto delle condizioni miste. I piloti sono partiti con la pista asciutta, ma solo per pochi minuti: infatti, dopo pochi minuti la pioggia ha inondato il tracciato di Nièvre, fermando le operazioni in pista per metà turno circa. Alex Lowes si prende la prima posizione in 1:39.107, tempo fatto segnare nei primi minuti ma comunque lontano dai riferimenti asciutti.

LA SESSIONE “ASCIUTTA”

È durata ben meno di 10 minuti, ma buona parte dei piloti ha fatto segnare un tempo in condizioni di pista asciutta. Dietro alla Kawasaki di Lowes ci sono la Ducati di Michael Ruben Rinaldi e la Yamaha di Toprak Razgatlıoğlu. I primi tre sono gli unici ad aver fatto segnare un tempo al di sotto del 1:40. Al quarto posto c’è il leader di classifica Álvaro Bautista. Sono solo 13 i piloti ad aver fatto segnare un tempo che rientra nel 105%, quindi da considerare valido. Ultimo dei piloti in questione è Michael Van der Mark, rientrato finalmente dopo l’infortunio di Estoril. L’olandese continua il suo travagliato 2022 con BMW, che ha deciso di confermarlo per la prossima stagione.

IL DEBUTTO DELLA GOMMA RAIN DI PIRELLI

Negli scorsi giorni Pirelli, fornitore unico nel WorldSBK, ha annunciato il debutto di una nuova gomma da bagnato proprio sul circuito francese. Non c’è posto migliore, dato che in questo periodo dell’anno la pioggia ha sempre caratterizzato il round delle derivate di serie. A Magny-Cours nelle FP1 i primi a scendere in pista con questa nuova specifica sono stati i due piloti del team Aruba.it Racing. La nuova gomma anteriore, secondo Pirelli, riuscirà ad offrire maggiore grip sul bagnato a temperature più basse.

REA IL MIGLIORE SOTTO LA PIOGGIA

Negli ultimi 20′ i piloti sono scesi in pista nonostante la molta acqua caduta in pista. Il migliore in queste condizioni difficili è stato Jonathan Rea. Il nordirlandese è sempre stato veloce sotto l’acqua e l’ha dimostrato anche in questa occasione. Il pilota di Kawasaki ha chiuso il proprio turno con il tempo di 1:50.854, di gran lunga il più veloce nella seconda parte delle FP1. A seguire c’è il compagno di squadra Lowes in 1:51.316, poi Axel Bassani, autore di 1:51.512.

WORLDSBK | I RISULTATI DELLE FP1 DI MAGNY-COURS

Valentino Aggio

