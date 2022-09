Termina la lunghissima pausa estiva del WorldSBK, dopo sei settimane il mondiale delle derivate di serie approda a Magny-Cours, caccia aperta ad Alvaro Bautista. Sulla pista francese dove lo scorso anno Toprak vinse tutte e tre le gare salvo vedersi poi privato della vittoria nella “Superpole Race” a causa di un track limits superato nel corso dell’ultimo giro. Alvaro Bautista, leader del campionato invece non ha ricordi particolarmente positivi della pista francese. Lo spagnolo nel 2019 in sella alla Panigale V4R raccolse solo un quinto ed un quarto posto cadendo in gara 2.

WORLDSBK: ALVARO NELLA TANA DEI LUPI

La pista francese di Magny-Cours è stata negli ultimi anni terra di conquista sia per Jonathan Rea, che per Toprak Razgatlioglu. Il nord irlandese sulla pista francese ha conquistaot ben sedici podi, salendo sul gradino più alto del podio per ben nove volte. Il turco ha invece trionfato in terra francese per ben quattro volte. Centrando qui anche la sua prima vittoria, nel 2019 con la Kawasaki del team Puccetti Racing. Per Alvaro Bautista invece la pista non ha regalato grandi soddisfazioni personali. Anzi, qui si consumarono forse definitivamente le speranze di titolo 2019.

Chi sulla pista francese cercherà finalmente riscatto è Michael Van der Mark. Il pilota olandese non ha praticamente ancora iniziato la sua stagione 2022 dopo i due brutti infortuni rimediati nel precampionato e dopo pochi minuti dal via delle FP1 ad Assen. Il pilota ufficiale BMW è il secondo pilota per numero di podi sulla pista francese ma non ha mai conquistato una vittoria. Vittoria che invece lo scorso anno Scott Redding riuscì a conquistare con la Panigale V4R.

Sarà presente anche Luca Bernardi, tornato sotto i ferri poco più di un mese fa per una nuova operazione alla schiena. Farà invece il suo debutto nel WorldSBK Oscar Gutierrez con la Ninja del team Pedercini.

WORLDSSP: A CACCIA DEL CAMPIONE

A Magny-Cours nella classe di mezzo invece continuerà la caccia a Dominique Aegerter. Lo svizzero fresco vincitore della Coppa del Mondo FIM MotoE arriva in Francia con soli 14 punti di vantaggio su Lorenzo Baldassarri. Il #77 ha dilapidato il vantaggio accumulato nella prima parte di stagione a causa di quella sciocchezza a Most. “Balda” che era a Misano per salutare il ritiro dell’amico Andrea Dovizioso, ha così la possibilità di provare a strappare la testa della classifica ad Aegerter che nel frattempo ha anche provato, con ottimi tempi, la Suzuki GSX-RR MotoGP.

Chi proverà a conquistare una vittoria che fino a qui gli è sfuggita è Nicolò Bulega. Il classe 1999 ha sfiorato la vittoria a Most ed ora a Magny-Cours. Impresa difficile in una pista che non ha mai visto e che ha provato solo qualche settimana fa con una Panigale V2 di serie.

INFO SULLA PISTA

Inaugurazione: 1960

Ultimi aggiornamenti: 2003

Lunghezza: 4,411 Km

Curve 17 (9 destra + 8 sinistra)

Pole position: Destra

GLI ORARI DEL WEEKEND (ORA ITALIANA)

Venerdì 9 settembre

09:00-09:30 R3 bLU cRU Cup – FP1 09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1 10:30-11:15 WorldSBK – FP1 11:25-12:10 WorldSSP – FP1 13:30-14:00 R3 bLU cRU Cup – Superpole 14:15-14:45 WorldSSP300 – FP2 15:00-15:45 WorldSBK – FP2 16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 10 settembre

09:00-09:30 WorldSBK – FP3 09:45.10:05 WorldSSP300 – Superpole 10:25-10:45 WorldSSP – Superpole 11:10-11:25 WorldSBK – Superpole 11:45 R3 bLU cRU Cup – Race 1 12:40 WorldSSP300 – Race 1 14:00 WorldSBK – Race 1 15:15 WorldSSP – Race 1 16:15 R3 bLU cRU Cup – Race 2

Domenica 11 settembre