Dopo il rinnovo di Jonathan Rea con Kawasaki, ecco un altro colpo nel mondiale WorldSBK: Michael Van der Mark continuerà il proprio rapporto con BMW anche nel 2023. L’olandese, ancora fermo ai box per infortunio, ha conquistato una vittoria nella Superpole Race a Portimão nel 2021.

UN 2022 DA DIMENTICARE

Nel WorldSBK Michael Van der Mark ormai è un veterano. Arrivato nella classe regina nel 2015, il campione Supersport 600 è passato prima in Honda e poi in Yamaha prima della casa di Monaco. Dopo un 2021 in crescendo, nel quale Van der Mark si è messo alle spalle il compagno di box Tom Sykes, c’è stata una serie di episodi sfortunati. Il #60 si è infatti infortunato prima dell’inizio della stagione, rompendosi una gamba a causa di un incidente in mountain bike. Nonostante la gravità dell’accaduto, Van der Mark è tornato in sella alla M1000RR per il round casalingo di Assen. Nonostante la forma fisica da buttare, l’olandese ha comunque concluso in 8^ posizione Gara 2 all’università del motociclismo. Nel weekend di gara successivo una brutta caduta in FP1 ha provocato la frattura del femore destro. I tempi di recupero sono ancora lunghi per l’olandese, che continua così un 2022 da buttare.

UNA SCELTA OVVIA

Dal ritorno nel WorldSBK nel 2019, questa è la prima volta che BMW non cambierà nessuno dei due piloti per la stagione successiva. Infatti, Van der Mark sarà nuovamente affiancato dal redivivo Scott Redding. Questa è potenzialmente una coppia molto competitiva, con l’inglese che si sta adattando sempre più ad una M1000RR ancora difficile da domare. Da quando è arrivato il nuovo modello della casa tedesca, proprio Van der Mark si è incaricato di condurne lo sviluppo. Quindi, il rinnovo dell’olandese è soltanto una formalità, data anche la carenza di possibili candidati.

“LA MOTO HA DEL POTENZIALE”

In attesa di tornare a correre nel WorldSBK, Michael Van der Mark commenta così il suo rinnovo: “Non vedo l’ora di tornare in sella alla mia M1000RR: mi manca la moto, il mio team e correre in generale. Devo comunque ascoltare i consigli dei medici, sto seguendo scrupolosamente ogni raccomandazione. Dobbiamo ancora decidere quando potrò tornare a correre. Ad Assen ho visto che questa moto ha del potenziale ed è migliorata da allora: il podio di Scott Redding a Donington lo conferma. Sono sicuro che io e BMW avremo un futuro pieno di successi insieme.”

Valentino Aggio

