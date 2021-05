Jonathan Rea ha vinto gara-2 della World SBK all’Estoril, riuscendo a guadagnare tanti punti sul rivale Scott Redding. Quest’ultimo, quando mancavano 7 giri al traguardo, è finito nella ghiaia dopo la battaglia con il sei volte campione mondiale. Dopo due round, la Ducati Aruba.it è già a -36 punti dalla vetta.

LA CRONACA DI GARA-2

Al via, Toprak Razgatlioglu si è mosso un attimo prima dello spegnimento del semaforo, beccandosi due “long lap penalty” che lo hanno estromesso dalla possibilità di giocarsi il successo. Il pilota turco ha cercato di limitare i danni, arrivando al terzo posto. Il bilancio per l’ex Rookies Cup non è comunque positivo: su questo tracciato nell’ottobre 2020 aveva infatti vinto. Nel corso del primo giro Rea è stato urtato da Rinaldi, perdendo contatto con Scott Redding. Ha recuperato in fretta, approfittando anche dell’ennesimo errore di Garrett Gerloff, che ha sbagliato totalmente il punto di frenata ed è finito addosso a Rinaldi. Entrambi sono finiti nel ghiaione, e addio sogni di gloria.

Com’era successo sabato (qui cronaca e classifica) Scott Redding ha rischiato la gomma più morbida SCX, con Jonathan Rea rimasto ancorato sulla media. La Kawasaki questa volta è riuscita a trovare quello che mancava per essere davanti a Ducati. Il 34enne nordirlandese è finito ad un paio di secondi dalla prima posizione dopo il contatto già citato con Rinaldi, quindi ha impresso un gran ritmo ed a sette giri dalla fine è riuscito a mettere la testa avanti. Redding, per non perdere contatto, ha perso l’avantreno rovinando un weekend che era cominciato decisamente meglio. Dopo questo episodio Rea è andato a spasso, controllando Chaz Davies che ha compiuto una strepitosa rimonta. Secondo posto per lui partendo dalla terza fila guadagnata in Superpole Race.

IL RESTO DELLA CLASSIFICA

Da sottolineare la prova di Andrea Locatelli che, alla seconda uscita in top class, ha firmato un bellissimo quinto posto, finendo alle spalle di Alex Lowes, portacolori Kawasaki. Week-end semplicemente complicatissimo per BMW e Honda con Michael van der Mark, sesto davanti ad Alvaro Bautista, ma a quindici secondi dalla vetta.

PROSSIMA GARA IN ITALIA

Andata in archivio la doppia gara in terra iberica (Aragon ed Estoril) il Mondiale Superbike andrà in Italia. L’11-13 giugno si corre a Misano, evento cui potrà partecipare anche il pubblico, con le dovute e chiare limitazioni.

Giacomo De Rold