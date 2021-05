Nel weekend dell’Estoril 2021 del WSBK, Jonathan Rea ha dedicato in esclusiva quindici minuti del suo tempo a Motorbike Circus per parlare della tappa di Aragon e della scelta di Scott Redding in Gara2. In più ci ha raccontato dell’Estoril 2020, della 8H di Suzuka e tanto altro.

Jonathan Rea, un commento sulla gara di Aragon e sui giri motori per Motorbike Circus

“In realtà non voglio aggiungere altro su questa faccenda, è sicuramente stata una bella sorpresa e mi è sembrato strano che tutto ciò avvenisse a poche ore dal weekend, ma è una cosa che vedranno Kawasaki e FIM. Per la gara non è stato un problema, nei 500 giri che ci portano fino a 15100 c’è poca potenza in più quindi ce la siamo cavata molto bene. Potrebbe essere un problema su altri circuiti, ma capitalizzeremo sugli altri.”

L’Estoril non è andato bene nel 2020, cosa è successo?

“Il circuito mi piace anche se non è tra i miei preferiti. Nelle FP1 mi sentivo bene, ma non ero abbastanza veloce e non sono riuscito a trovare la velocità per il weekend. Ho provato a montare la gomma morbida per provare un azzardo, ma ho commesso un errore e sono caduto. A questo si è aggiunto lo stress di fine anno, che ha creato una sensazione negativa.”

Non è noioso essere sempre in cima al campionato?

“No, mi piace comandare il campionato e controllarlo a modo mio. Io amo continuare a vincere e lavoro sodo per continuare cosi, tra preparazione e livello mentale. Quindi non mi trovo male a comandare il campionato.”

Sei rimasto sorpreso da Scott Redding in Gara2 ad Aragon?

“Le condizioni erano complicate, alla fine dei 18 giri è facile dire quale è stata la scelta giusta e quale quella sbagliata. Ma quando torni in griglia dopo il giro di allineamento diventa difficile trovare la soluzione adatta senza rischiare troppo. Penso che Scott abbia scelto questa cosa perchè il weekend non stava andando per il verso giusto, ha fatto bene e io mi congratulo con lui.”

Il resto? Lo trovate nella nostra diretta speciale di Motorbike Circus con Jonathan Rea!

Alex Dibisceglia

