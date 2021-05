Dopo la vittoria in gara 2 ad Aragon, Scott Redding conquista il gradino più alto del podio anche all’Estoril in WorldSBK comandando la gara fin dalla prima curva. Il pilota inglese della Ducati si è imposto davanti a Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea che nonostante sia parso il più veloce del gruppo di testa non è riuscito a superare i rivali.

REDDING VINCE E ACCORCIA

Nonostante la pole position conquistata questa mattina, Jonathan Rea non è riuscito a mantenere la prima posizione alla prima curva. Scott Redding che scattava dalla seconda posizione è riuscito infatti a prendere il comando della gara. Scott ha mantenuto un passo gara impressionante che non ha permesso a Toprak di attaccarlo. Jonathan Rea nei primi passaggi non è stato incisivo tanto che anche Michael Rubén Rinaldi è riuscito a passarlo. Col passare dei giri però il pilota italiano ha perso il contatto dalla coppia di testa bloccando il sei volte iridato WorldSBK. Rea è stato così costretto ad una rimonta terminata negli ultimi passaggi dove non è però riuscito ad attaccare Toprak per la seconda posizione.

Michael Rubén Rinaldi staccandosi dal gruppo di testa è alla fine ripreso da Garrett Gerloff. L’americano alla seconda stagione nel WorldSBK ha chiuso la gara in quarta posizione e ancora una volta è stato il miglior pilota indipendente. Sesta piazza alle spalle di Rinaldi per chi quella moto l’ha guidata lo scorso anno: Chaz Davies. Il gallese scattava dalla sedicesima posizione a causa della cancellazione del tempo della Superpole per non aver rispettato la bandiera gialla esposta in curva 1.

Settima piazza per Michael Van der Mark, ancora una volta come già accaduto ad Aragon miglior BMW al traguardo. Completano la top10 Alvaro Bautista, Tito Rabat in progressivo miglioramento sulla Ducati di Barni e Andrea Locatelli. Per il “Loca” è l’ennesimo risultato in top10, non male per il rookie bergamasco campione del mondo della WorldSSP.

Mathias Cantarini