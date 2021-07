Il FIA World Endurance Championship sbarca in Italia per la 6h di Monza! Dopo anni di indiscrezioni ed il Prologue del 2017, il Mondiale Endurance si prepara per la prima storica sfida nel tempio della velocità.

Tutto è pronto dalla Lombardia per il terzo appuntamento del campionato, l’ultimo prima della 24h di Le Mans. Per questa ragione sono ben 37 le auto iscritte, una sorta di record per il campionato. La tappa italiana è oltremodo importante e permette alle varie squadre di testare il Circuit de la Sarthe grazie ai lunghi rettilinei presenti nella casa del GP d’Italia. Ricordiamo infatti che il nostro autodromo è uno dei pochi al mondo ad avvicinarsi alle caratteristiche dell’iconica pista che attualmente accoglie la prova endurance più famosa al mondo.

Hypercar al completo per la prima volta nel 2021, Toyota favorita

Toyota al favore del pronostico anche a Monza, prova in cui vedremo in pista 5 auto nella classe regina. Il marchi giapponese sfida Alpine e le due Glickenhaus che in primavera avevano svolto proprio a Monza i primi chilometri con il nuovo prototipo.

Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley #8 sono i leader del Mondiale con due affermazioni all’attivo da Spa ad oggi. La vettura asiatica, insieme alla gemella #7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez, ha mostrato una netta superiorità in termini di consumi, un vantaggio che è stato evidente in Portogallo dove i dominatori degli ultimi anni hanno tenuto a bada l’Alpine #36 di André Negrão/Matthieu Vaxiviere/Nicolas Lapierre #36.

Pipo Derani/Olivier Pla/Gustavo Menezes #708 e Franck Mailleux/Romain Dumas/Richard Westbrook #709 difenderanno i colori della Glickenhaus che nella prima gara ufficiale ha dovuto alzare bandiera bianca in seguito ad un contatto nel primo settore della pista con due GTE-Am.

6h Monza LMP2: JOTA cerca conferme, United Autosports e WRT all’attacco

JOTA Sport guida la classifica in LMP2 dopo le prime due competizioni. La strepitosa doppietta del team britannico tra i saliscendi di Portimao ha permesso all’equipaggio #38 di Antonio Felix da Costa/Anthony Davidson/Roberto Gonzalez #38 di conquistare il comando della graduatoria. Attenzione a Monza anche alla gemella #28, al momento terza in classifica con Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist/Sean Gelael.

Nel Bel Paese attenzione ad United Autosports, attualmente seconda in classifica con Philip Hanson. Il giovane inglese vanta 7 punti di margine dalla già citata Oreca #38 ed è l’unico che può contendersi il titolo della vettura #22 vista l’assenza in Portogallo di Filipe Albuquerque e Fabio Scherer, assenti rispettivamente per la prova di Belle Isle dell’IMSA e per la positività al Coronavirus.

Occhi puntati anche su Robin Frijns/Ferdinand Habsburg-Lothringen/Charles Milesi #31 (WRT) e su Risi Competizione che debutta a Monza in vista di Le Mans. La storica squadra di Ferrari in America e non solo si prepara all’esordio tra i prototipi con una LMP2 con Ryan Cullen/Oliver Jarvis/Felipe Nasr #82

Ferrari contro tutti tra le GTE

Ferrari ha letteralmente dominato la scena tra le GT a Portimao. Il marchio italiano cerca il di confermarsi al comando del campionato dopo una splendida doppietta nell’Algarve. Alessandro Pier Guidi/James Calado #51 svettano nella graduatoria piloti con 6 lunghezze sulla Porsche #92 di Kevin Estre/Niel Jani.

La casa di Maranello si prepara alla prima competizione nel tempio della velocità nel Mondiale Endurance. I padroni di casa inseguono il successo anche con la gemella #52, auto che sarà affidata come sempre a Miguel Molina/Daniel Serra.

6h Monza: Cetilar Racing prova l’allungo in GTE-Am

Non poteva iniziare nel migliore dei modi l’avventura nel FIA WEC per Cetilar Racing, realtà italiana che dopo anni in LMP2 ha deciso iniziare una nuova avventura tra le GTE-Am con Ferrari. Roberto Lacorte/Giorgio Sernagiotto/Antonio Fuoco #47 svettano in classifica con 53 punti e due preziosissimi podi. Il terzo posto di Spa ed il successo nella 8h di Portimao permettono alla 488 GTE #47 di presentarsi in Italia con 18 lunghezze di margine sulla concorrenza.

Ferrari è chiamata a far bene in casa in cui ci si attende una rivincita da parte della #83 di AF Corse, limitata a Portimao da un cedimento dopo poche ore. François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen sono confermati sull’auto che ha vinto il primo impegno stagionale in quel di Spa dello scorso maggio.

Attenzione alle Porsche ed all’Aston Martin. Il secondo posto di giugno ha confermato la forza della 911 RSR-19 #56 del Project 1 di Egidio Perfetti/Matteo Cairoli/Riccardo Pera. Il terzetto, assente a Spa in seguito ad un incidente nelle qualifiche all’Eau Rouge, ha l’opportunità di rientrare nella lotta per il campionato nel tempio della velocità, gara di casa per Cairoli e Pera che in coppia vinsero l’edizione 2019 della 4h di Monza dell’European le Mans Series.

Non dimentichiamoci, infine, di Aston Martin, molto competitiva dopo una deludente prima prova nelle Ardenne. Il brand che ha vinto la classe GTE nell’ultima Superseason ha l’opportunità di ben figurare nell’ultima prova prima della 24h. Occhi puntati su Ben Keating/Felipe Fraga/Dylan Pereira #33 (TF Sport) e Paul Dalla Lana/Augusto Farfus/Marcos Gomes #98

Appuntamento a sabato per le qualifiche ed a domenica per la prima 6h di Monza della storia del FIA World Endurance Championship.

Luca Pellegrini