E’ di qualche ora fa la notizia della permanenza della bicampionessa Jamie Chadwick in W Series, che proverà a difendere i due titoli con la new entry Jenner Racing. La 23enne inglese ha vinto 6 gare ed è salita sempre sul podio nelle 14 partenze totali, tranne due volte.

Dopo il titolo nel 2019 e quello nel 2020 con Veloce Racing, arriva lo switch di team. Per la pilota, membro dell’Academy Williams, si tratterà dunque della terza esperienza, e seconda al fianco della F1. In questo, è sicuramente aiutata dalla partecipazione gratuita al campionato, che partirà da Miami a maggio.

“Sono molto contenta di tornare in W Series – ha detto Chadwick – per difendere il mio titolo. Correre con Jenner Racing è stata un’opportunità a cui non ci ho pensato 2 volte. Insieme ci concentreremo su come vincere il terzo titolo”.

Una Jamie Chadwick, che a questo punto pare un po’ sprecata per il campionato femminile, essendo membro Williams. Quasi imprigionata senza poter veramente proseguire il cammino verso la F1, come giustamente viene menzionato nell’articolo del collega Luca Colombo, come possono essere la F2 e F3… anche se in F3 un paio di sedili liberi ci sono ancora.

Un salto che andrebbe ad agevolare tutte ulteriormente, concedendo la possibilità ad altre ragazze di mostrare il proprio talento. La stessa Chadwick, tra l’altro, ha accumulato doppi punteggi in termini di Super Licenza, ma appunto si troverà ancora a correre in W Series.

TEST A BARCELLONA DAL 2 AL 4 MARZO

Annunciati intanto tre giorni di test a Barcellona (dal 2 al 4 marzo) per la serie rosa. 20 in totale saranno le ragazze chiamate a prendervi parte (inclusa naturalmente Jamie), dopo il test americano in Arizona.

Tereza Babickova CZE 18 Léna Bühler SWI 24 Bianca Bustamante PHI 17 Jamie Chadwick UK 23 Chloe Chambers USA 17 Emely De Heus NED 19 Belen Garcia ESP 22 Marta Garcia ESP 21 Megan Gilkes CAN 21 Jessica Hawkins UK 27 Emma Kimiläinen FIN 32 Nerea Martí ESP 20 Sarah Moore UK 28 Juju Noda JPN 16 Alice Powell UK 29 Abbi Pulling UK 18 Irina Sidorkova RUS 18 Bruna Tomaselli BRA 24 Beitske Visser NED 26 Fabienne Wohlwend LIE 24

Giulia Scalerandi