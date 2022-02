Caitlyn Jenner fa la propria entrata in W Series, in quanto sarà la nuova team principal del Jenner Racing Team, che disputerà il campionato femminile 2022. Un personaggio importante la Jenner, che, prima della transizione, fu campione olimpico ai Giochi di Montreal 1976 nel decathlon, potendo anche vantare un’apparizione sulla rivista Time, oltre che in diverse serie tv americane.

Ora è pronta a sbarcare con un proprio team nella terza stagione di W Series, categoria che ha avuto enorme successo dopo l’accostamento alla F1.

JENNER: DA ATLETA A…PILOTA

Una volta terminata la carriera da atleta, per Jenner è cominciato un nuovo capitolo nel motorsport, con la vittoria del GP di Long Beach di Formula 1 nel 1979. La favola è proseguita, poiché un anno dopo il driver si è presentato ai nastri di partenza della 24h di Daytona con il team di Jim Busby.

Quindi il percorso da pilota professionista in IMSA Camel GT Championship con Ford Motor Company e Jack Roush per i successivi 6 anni, completando un totale di 57 partenze. Dopo esser stato ad un passo dalla vittoria e aver ottenuto un secondo posto finale nella 24h di Daytona, Jenner è poi tornato a competere nella 12h di Sebring del 1986 insieme a Scott Pruett, insieme al quale Jenner sarebbe arrivato secondo in campionato.

LE PAROLE DI CAITLYN JENNER

“In quanto sostenitrice della concorrenza leale, amante delle corse automobilistiche e sostenitrice di tutte le donne nello sport dalla base al livello d’élite, la W Series soddisfa ogni mia necessità ed è una fusione dei diversi aspetti della mia carriera. Un campionato dedicato a ispirare le ragazze e dare alle donne la possibilità di avere successo in ruoli in quello che è stato tradizionalmente uno sport maschile, che sta cambiando il volto del motorsport.

Mentre la serie continua la sua rapida espansione con un gruppo internazionale di piloti e luoghi di gare, questo era il momento perfetto per salire a bordo. La W Series ha avuto una portata globale di oltre mezzo miliardo di telespettatori nel 2021 e sto valutando di acquisire sponsor in linea con i miei intenti e quella della categoria.

Ho assistito con grande entusiasmo lo scorso anno al debutto americano della W Series ad Austin, dove le pilote hanno intrattenuto 400.000 fan durante il fine settimana al Circuit of the Americas. A maggio sarò orgogliosa di vedere il mio team Jenner Racing, che inizierà il suo cammino in W Series: il più grande palcoscenico delle corse automobilistiche alla prima gara della terza stagione a Miami, negli Stati Uniti, a sostegno della Formula 1. Come è sempre stato il caso, io sono qui per vincere”.

Giulia Scalerandi