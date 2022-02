Dopo ben due anni di assenza, nel 2022 ritorna finalmente l’Isola di Man! A partire dal 28 Maggio e fino all’11 Giugno si tornerà a correre l’evento road racing più famoso del mondo.

Uno dei favoriti per questo Tourist Trophy, Peter Hickman, correrà nuovamente in sella alla BMW M1000RR del team FHO Racing, sponsorizzato per questa occasione da Gas Monkey Garage. Il marchio si presenterà sulla splendida moto di Monaco, creando così una livrea mozzafiato. Ovviamente, oltre ad essere uno degli uomini più veloci al mondo nel Tourist Trophy, Peter Hickman se la cava pure in pista: nel 2021 infatti ha chiuso al 5° posto nel British Superbike, sempre con la BMW di FHO Racing.

Nella scorsa stagione Hickman ha conquistato ben due vittorie a Caldwell Park, insieme ad altri tre podi.

L’UOMO DEI RECORD

Attualmente, il Tourist Trophy è pieno di record fatti segnare da Peter Hickman, che dal 2017 al 2019 ha conquistato ben 14 podi all’Isola di Man. In particolare, Hickman detiene i record sul giro nelle categorie Outright (2018, 16:42.778), Superstock TT (2018, 16:50.501) e Newcomer (2014, 17:32.038). Oltre a questi, Hickman detiene anche due record di gara nelle categorie nella categoria Senior (2018, 1:43:08.065) e Superstock TT (2018, 1:08:49.976).

LE PAROLE DELLO SPONSOR

Richard Rawlings, rappresentante di Gas Monkey Garage, ha dichiarato: “Tutta la famiglia di Gas Monkey Garage è entusiasta di partecipare al TT dell’Isola di Man quest’anno. Partecipare ad uno degli eventi motoristici più visti al mondo è un sogno che diventa realtà! Siamo estremamente onorati di essere accompagnati da un team leggendario come FHO Racing e da uno dei piloti più veloci al mondo come Peter Hickman. Non vediamo l’ora di trovarci sul podio a Giugno!”.

Valentino Aggio

