Dopo la cancellazione dell’edizione 2020, il governo dell’Isola di Man decide di cancellare preventivamente anche l’edizione 2021 del famoso Tourist Trophy, sempre causa COVID. Il governo giustifica l’ampio preavviso con una situazione pandemica ancora non sufficientemente chiara per poter permettere lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

COVID2021: NIENTE TT

Non si ferma, la scia di problemi che il COVID sta creando su tutto il panorama internazionale. Se, come è ovvio che sia, sport di qualsiasi genere passano in secondo piano rispetto alla pandemia, per le Road Races questo è un bel problema. In ottica precauzionale, vista l’impossibilità di prevedere l’andamento della situazione globale, il governo dell’Isola di Man, dopo aver cancellato l’edizione del Tourist Trophy 2020, decide anticipatamente di sopprimere anche la 2021.

LE MOTIVAZIONI

Radunare tante persone su un’isola non è chiaramente una buona idea in ottica contagi. Aggiungere organizzazione e spostamenti al quadro rendeva la faccenda troppo complicata, quindi la dura decisione. Così spiega il governo dell’isola la decisione anticipata, mettendo al primo piano la salute degli abitanti, dei piloti e dei membri dello staff che ogni anno si mobilità in gran numero per la più famosa delle Road Races. Per correre ai ripari, l’organizzazione ha già diramato le date dell’edizione 2022, dall’28/05 all’11/06.

LE PAROLE DI LAURENCE SKELLY, MINISTRO DELL’ISOLA DI MAN

“Chiaramente non sottovalutiamo lo scontento che genererà questa decisione. Ciononostante, agiamo con largo anticipo per provvedere a fornire ai fan e a tutti coloro che fanno parte del progetto certezze e chiarezza. Il TT si appoggia su migliaia di volontari e ufficiali che spaziano su un enorme numero di organizzazioni e non possiamo, con responsabilità, muovere le persone verso una data non sicura, oltre che accogliere decine di migliaia di appassionati sull’isola giugno, nonostante il progresso nei confronti della vaccinazione dal virus. Rimaniamo speranzosi che il Classic TT e il Manx Grand Prix potranno comunque prendere vita più tardi nel corso dell’anno.”

Alex Dibisceglia