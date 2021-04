Speedy Woman torna in onda con la puntata 36 e ben due ospiti d’eccezione, professioniste delle due ruote e della velocità: stiamo parlando di Arianna Barale e Daniela Tognoli.

Nel corso di questa piacevole puntata la giovanissima Arianna Barale ci ha raccontato del suo ritorno in pista e dell’emozione provata ad essere tornata a gareggiare nella Woman’s European Cup dopo l’incidente che l’ha costretta a molti mesi di stop forzato.

Al contempo Daniela Tognoli ha portato le sue interessanti riflessioni sulla presenza delle donne nel Motorsport, parlando non solo proprio della Women’s European Cup e del suo impegno nella promozione di Alessia, ma anche analizzando la storia delle centaure di grande successo come Maria Herrera e Ana Carrasco.

Si è inoltre discusso approfonditamente delle problematiche legate ai costi che un pilota deve sostenere per partecipare ai vari campionati e di quanto al giorno d’oggi sia difficile emergere per questo motivo. Discorso inevitabilmente legato al ruolo della meritocrazia nel Mondiale. Per essere pervasi dall’entusiasmo di una giovane pilota a inizio carriera e per avere spunti di riflessioni interessanti su quale sia lo stato del motociclismo oggi non vi resta che guardare la puntata che trovate qui sotto. Consigliatissima!

Il filmato integrale della puntata



Le protagoniste

Arianna Barale, classe 2007, corre attualmente con il Team Trasimeno nella Women’s European Cup. Lo scorso anno questa giovanissima pilota è stata vittima di un grave incidente durante i primi minuti della sessione di prove della Pre Moto3 al Mugello. Una brutta carambola che le ha causato una frattura al bacino con compressione del fegato e molti mesi di stop. Grazie alla tenacia e alla sua forza di volontà Arianna è tornata in sella per la prima gara di stagione proprio al Mugello. Potrete rivederla in pista per il prossimo appuntamento di campionato il 16 maggio a Misano. Bentornata in pista Arianna!

Daniela Tognoli ha vinto il campionato monomarca Honda femminile nel 1990. Nel 1992 ha partecipato al Trofeo Italia classe 125 sempre con Honda nel Team Ipa-Rumi. Il 21 giugno di quell’anno ha vinto a Misano diventando così la prima donna a vincere una gara nazionale. Nel 1993 Daniela ha debuttato nel Mondiale al Gran Premio di San Marino con lo stesso team. Ha preso poi parte anche alla stagione 1994.

Chiara Toffolo

