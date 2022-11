Il mondo del SimRacing ha celebrato nell’ultimo fine settimana la medaglia d’oro del Regno Unito nella categoria Esports dei FIA Motorsport Games 2022, grazie a James Baldwin. Sul lato dei nuovi contenuti, invece, si smuove la nuova era dell’endurance anche nelle corse virtuali.

Partendo da quelle che sono le Olimpiadi del motorsport, al Paul Ricard si è conclusa la seconda edizione della competizione FIA organizzata da SRO Motorsport. Tra le varie categorie presente anche il SimRacing, così come nella prima edizione. Tuttavia, la novità era rappresentata dal passaggio ad Assetto Corsa Competizione. Il software di simulazione di Kunos, che attualmente detiene i diritti per i contenuti virtuali del GT World Challenge, ha ospitato l’evento dalle qualificazioni online sino alla finale. Migliaia di piloti provenienti da tutto il mondo hanno tentato di accedere alla fase finale onsite del Paul Ricard, nella quale solo 20 piloti hanno potuto correre la gara finale da 60 minuti, in seguito a varie gare ad eliminazione precedenti.

BALDWIN DALLA POLE PER LA GARA FINALE, RIMONTE PER CROAZIA E BRASILE

Il poleman per l’ultima gara in programma è un volto noto nel SimRacing di SRO, ossia quello di James Baldwin. L’inglese è bi-campione SRO Esports Sprint Series e recentemente ha portato a casa il titolo endurance nell’IGTC Esports con Veloce Esports. Inutile negare che sia un vero esperto quando si tratta di Assetto Corsa Competizione e vetture GT3, motivo per cui era uno dei più attesi alla vigilia. Baldwin ha difeso la leadership allo scatto, riuscendo a rimanere al di fuori dei contatti. Questi ultimi hanno messo fuori gioco la Croazia con Kadlecik ed il Brasile con Igor Rodrigues.

Entrambi potevano aspirare ad una medaglia per la posizione di partenza ed il passo messo in scena. Il croato ha vinto la sua semifinale e ha rimontato fino alla quinta posizione al termine della gara, nonostante l’uscita di pista del primo giro. Rodrigues ha ottenuto la pole position overall nelle qualifiche e anche lui ha saputo risalire la classifica fino al decimo posto, sebbene fosse in fondo all’inizio.

Alle spalle del vincitore Baldwin, le medaglie d’argento e di bronzo vanno rispettivamente ai Paesi Bassi e alla Spagna. Chris Harteveld ha insidiato la McLaren del pilota inglese per metà gara e, vista la presenza del lungo rettilineo del Mistral, ciò ha fatto pensare ad un attacco nel finale per prendere l’oro. Malgrado ciò, l’olandese non è riuscito a rimanere in scia e alla fine ha dovuto desistere con un ritardo di quasi tre secondi sulla bandiera a scacchi. Sul gradino più basso del podio troviamo Alberto Garcia Gomez. Lo spagnolo ha portato la Lamborghini Huracan Evo in alto, in una griglia dominata dalla McLaren 720S GT3. Anche Garcia ha dovuto guardare negli specchietti nelle fasi iniziali, soprattutto da un’arrembante Philippa Bouquida, rappresentate dell’Australia, che ha cercato di portare una medaglia alla nazione che aveva vinto la gara Esports nella prima edizione.

BALDWIN: “IL MIO MIGLIOR RISULTATO NEGLI ESPORTS”

Al termine della gara le parole di un emozionato James Baldwin: “Ci si sente bene. È stata una gara così stressante perché a 10 minuti dalla fine avevo già tre avvisi sui limiti di pista e un quarto mi avrebbe portato una penalità. Sono stato fortunato ad avere un gap, altrimenti Chris (Harteveld, ndr) mi avrebbe preso. Al momento, questo sembra il mio miglior risultato in assoluto negli eSports: la folla, la bandiera e quanto era teso. Inoltre ho vinto una medaglia d’oro. È stata una grande responsabilità rappresentare il proprio paese nel SImRacing se si considera quanti ce ne sono nel Regno Unito. Sono veramente felice.”

I FIA Motorsport Games torneranno nel 2024 a Valencia, e con essi siamo sicuri che rivedremo la categoria Esports, la quale continua ad evolversi nel mondo.

LMDH E LMH IN ARRIVO SU IRACING E RFACTOR 2

I simracers appassionati di gare endurance potranno essere contenti di cosa bolle in pentola per il futuro. Nell’ultima settimana sono state annunciate due nuove vetture che entreranno nelle case dei piloti virtuali di tutto il mondo. In primis, la neo-arrivata di casa BMW, la M Hybrid V8 appartenente alla categoria LMDh/GTP arriverà su iRacing. Continua quindi la collaborazione tra il software americano e BMW Motorsport: dopo la M8 GTE e la M4 GT3, ecco la prima vettura della nuova classe GTP dell’IMSA presente sul fronte virtuale. Ciò dimostra come lo sviluppo tra realtà e SimRacing viaggi su un piano parallelo. BMW stessa ha messo a disposizione di iRacing i dati dei test della nuova V8 Hybrid. Il prototipo della casa bavarese debutterà nel mondo reale nella prossima 24 Ore di Daytona.

Un’altra collaborazione, invece, porterà la nuova Vanwall Vandervell LMH su rFactor 2. La casa britannica si sta impegnando molto nelle corse virtuali e attualmente compete nella Le Mans Virtual Series con Burst Esports. Curioso come sia stata proprio Vanwall a contattare Studio397 per produrre una versione virtuale ufficiale della loro nuova arma per la 24 Ore di Le Mans. Il debutto di queste nuove categorie sta rinfrescando il mondo dell’endurance nella realtà, e speriamo possa dare benefici anche al mondo virtuale.

Antonio Fedele