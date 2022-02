Si intravede un nuovo futuro nel panorama eSports e gaming della Formula 1. Con l’obiettivo di creare un’ambiente socializzante, Formula 1 ha stretto un accordo con Kindred Concepts e Motorsport Games per l’allestimento di una nuova area dedicata alla categoria regina del motorsport.

Questa sarà inaugurata a Londra, al One New Change, nell’ultimo trimestre del 2022, con l’obiettivo di espandersi in tutta Europa ed in seguito a livello globale.

Breeden: “Romperemo le barriere della socializzazione competitiva”

Tutto ciò grazie alla figura di Adam Breeden, fondatore di Kindred Concepts e volto noto nel settore della socializzazione competitiva.

Il pioniere inglese ha dichiarato: “Quando le persone vengono in una delle nostre sedi, dobbiamo stupirle e questo nuovo concetto lascerà senza fiato le persone. Con la nostra conoscenza della creazione di concetti e operazioni best-in-class e la forza del marchio di Formula 1, romperemo le barriere nella socializzazione competitiva, unendo tecnologia all’avanguardia, un’ambiente visivamente stimolante con il fascino e l’eccitazione senza rivali della F1, per creare un’esperienza indimenticabile e adrenalinica“.

Non sono mancate ovviamente le parole del Direttore delle partnership commerciali della Formula 1, Ben Pincus: “Siamo entusiasti di collaborare con i migliori operatori in questa opportunità globale, che creerà un’esperienza di intrattenimento incredibile per un pubblico mondiale e un luogo di ospitalità ideale per i fan della Formula 1 e non. I simulatori di corse daranno vita all’esperienza di guidare un’auto di Formula 1 in un ambiente frenetico, elegante e divertente, offrendo a più persone l’opportunità di divertirsi e avvicinarsi al mondo della F1“.

Dunque, oltre a passare una normale serata in compagnia, nella nuova area sarà possibile correre, grazie a nuovi all’innesto di nuovi simulatori all’avanguardia.

rFactor software di base

Ed è proprio in questo istante che entra in gioco Motorsport Games. La casa di produzione statunitense, dopo aver annunciato il videogioco ufficiale IndyCar per il 2023, rientra in questa partnership poiché è al lavoro per produrre sul software di simulazione rFactor 2 una nuova esperienza simulativa della Formula 1.

Per gli appassionati del simracing questo accordo potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nel lato virtuale di questo sport. Malgrado le licenze ufficiali per produrre il videogioco ufficiale appartengano a Codemasters (acquisita da Electronic Arts) fino allo scadere del 2025, questa mossa fa riflettere sui nuovi possibili contenuti nel mercato.

D’altronde, Formula 1 ha già dichiarato di voler avvicinarsi alla simulazione massima per il suo programma eSports e questa sarebbe una possibile strada da percorrere per il futuro.

Dmitry Kozko, CEO di Motorsport Games ha commentato così l’accordo siglato: “Siamo onorati di lavorare con Kindred Concepts e Formula 1 per aiutare a lanciare con successo questa esperienza di gioco all’avanguardia. Motorsport Games è orgogliosa dell’autenticità e del realismo apportati a ciascuno dei nostri giochi e i simulatori in questa sede non saranno diversi. Non vediamo l’ora che ogni ospite possa provare una sensazione realistica di guidare un’auto di Formula 1 in questi simulatori all’avanguardia, in questo ambiente unico“.

Non ci resta che attendere lo sviluppo della questione. Senza dubbio la nascita di un’area sociale rappresenta una ventata di aria fresca in un periodo come questo, mentre dal lato della simulazione spetterà ad Electronic Arts fare la prima mossa in risposta a Motorsport Games, magari già dal 2023.

