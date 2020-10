Il distacco da Scott Redding per Jonathan Rea è talmente tanto grande che il titolo 2020 della SBK potrebbe venire assegnato (come consuetudine) già a Magny Cours. Cinquanta punti separano l’alfiere Ducati Aruba dal penta-campione del mondo, alla fine del round francese ne rimarrebbero solo 62 in palio. Attenzione a Van Der Mark e le Yamaha

UN ULTIMA, DISPERATA BATTAGLIA

Come dice la famosa canzone, “non c’è più niente, da fare”. I 50 punti di distacco di Jonathan Rea su Scott Redding lasciano poco spazio alla lotta per il titolo SBK 2020, che come di consuetudine con tutta probabilità verrà festeggiato già a Magny Cours. È pur vero che con la testa sgombra dal pensiero del titolo mondiale, sia Redding che lo stesso Rea potranno deliziarci dei loro soliti duelli, questa volta per il puro gusto di arrivare davanti all’avversario.

ATTENTI A QUEI DUE

Se è vero che Chaz Davies è riuscito a risalire fino alla terza posizione mondiale, sono Toprak Razgatlioglu e Michael VD Mark le persone da osservare nel round francese della Superbike. Il turco ha vinto sia gara-1 che la Superpole Race l’anno scorso, ancora in sella alla Kawasaki Puccetti, mentre Van Der Mark è arrivato a podio in gara-2 e nella gara sprint. Bisognerà vedere come andrà l’altra Kawasaki, quella di Alex Lowes che se vuole rientrare nella Top-5 della classifica dovrà necessariamente beffare Razgatlioglu.

RESTA SOLO L’ESTORIL

Al termine di Magny Cours resterà solamente in calendario la chiusura dell’Estoril, dove domenica scorsa si è svolta l’ultima tappa 2020 del Mondiale EWC (con Roberto Rolfo ospite a Motorbike Circus il martedì successivo alla gara). Tutti coloro che sono ancora senza sella saranno chiamati ad una prestazione necessariamente eclatante, tra questi ovviamente abbiamo Chaz Davies, Eugene Laverty ed anche un Matteo Ferrari che ha la possibilità di guadagnarsi il posto in pianta stabile con Barni Racing.

SBK MAGNY COURS 2020, LA PROGRAMMAZIONE IN TV

SKY SPORT

Venerdì 2 Ottobre

10:25 | FP1 Superbike

14:55 | FP2 Superbike

Sabato 3 Ottobre

10:50 | Superpole Superbike (inizio 11:00)

11:35 | Superpole Supersport (inizio 11:40)

12:15 | Superpole Supersport 300

13:45 | Pre SBK

14:00 | Gara-1 Superbike

14:35 | Post SBK

15:10 | Gara-1 Supersport (inizio 15:15)

16:25 | Gara-1 Supersport 300 (inizio 16:30)

Domenica 4 Ottobre

10:45 | Pre SBK

11:00 | Superpole-Race Superbike

11:20 | Post SBK

12:30 | Gara-2 Supersport

13:45 | Pre SBK

14:00 | Gara-2 Superbike

14:35 | Post SBK

15:10 | Gara-2 Supersport 300

TV8

Sabato 3 Ottobre

15:45 | Pre SBK

16:00 | Gara-1 Superbike (differita)

16:45 | Post SBK

Domenica 4 Ottobre

16:00 | Superpole Race (differita)

16:45 | Pre SBK

17:00 | Gara-2 Superbike (differita)

17:45 | Post SBK

Leggi anche: MOTOGP | UFFICIALE: FRANCESCO BAGNAIA IN DUCATI NEL 2021

Alex Dibisceglia