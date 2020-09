Splende il sole sull’autodromo dell’Estoril per la gara di questa 12H del mondiale EWC, che è scattata alle 9 italiane e terminerà questa sera. Noi di LiveGP vi terremo compagnia con aggiornamenti costanti, qui potete trovare il resoconto delle qualifiche e qui il live timing del sito ufficiale

EWC 12H ESTORIL, LA PARTENZA DELLA GARA: YART SPENTA, FCC TSR IN TESTA

Partenza disastrosa per l’ennesima volta per la YART, che rimane spenta a bordo pista e che riesce a scattare solo a metà dello schieramento. Caduta immediata per 3 Superstock dal fondo dello schieramento, seguita subito dopo dalla scivolata di Luca Scassa con la Suzuki del No Limits Motor team.

La bagarre non si è fatta attendere, ma Markus Reiterberger ha preso il comando delle operazioni ed ha iniziato da subito a mettere tra lui e Gino Rea un certo distacco. La moto del Wójcik Racing Team ha conquistato la seconda piazza seguita da FCC TSR Honda, dalla SERT e dalla Ducati #6 del team ERC.

Ed è proprio la Ducati del team ERC a rendersi protagonista di una brutta caduta con in sella Louis Rossi, che ha riportato la Panigale V4R al box alla disperata ricerca di una soluzione. Soluzione che non arriverà, visto l’annuncio del team manager del ritiro della compagine a meno di 30 minuti dall’inizio della gara.