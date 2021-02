Numeri importanti nonostante l’annata difficile, il 2021 si prospetta una grande stagione per la SBK a giudicare dalle entry list. Cresce la top class con Ten Kate ancora in forse, BMW raddoppia le moto, ancora incerti i nomi di MIE Racing Honda Team. Ventinove partenti nella Supersport con MV Agusta che deve ancora dichiarare il compagno di Tuuli, mucchio selvaggio nella 300, ma una sola KTM.

UNA GRIGLIA PAZZESCA!

Sembrerebbe che le paure sul 2021 per quanto riguarda i numeri della SBK possano dichiararsi eliminate, almento stando alle entry list provvisiorie appena rilasciate dalla FIM. Numeri importanti per un campionato che non sembra soffrire in modo esagerato la crisi del COVID, almeno da quanto si legge nel comunicato. Resta ancora in dubbio il calendario e la sua struttura, vista sia la situazione dei test che dei contagi nei vari paesi, ma intanto la risposta è incoraggiante!

PIU’ SBK, PIU’ SSP, PIU’ TUTTO

Arriva a 24 partenti la griglia della SBK, con in dubbio solamente i piloti del MIE Althea Racing. Voci di corridoio vedono Bradley Smith in accordo con Ten Kate per schierare una R1 in più, ma in mancanza di ufficialità ci sono comunque 5 Ducati, 6 Kawasaki, 5 Yamaha, 4 Honda e 4 BMW al via. Nella Supersport sempre più Yamaha, con solo le Kawasaki Puccetti, Orelac e Motozoo a difendere i colori di Akashi, insieme alle due MV Agusta. Per le rappresentanti della casa Varesina manca ancora il compagno di Tuuli per considerare la griglia definitiva. Nella 300 è binomio Kawasaki – Yamaha, con una sola KTM a fare da intrusa.

WORLD SBK 2021, PROVISIONAL ENTRY LIST

1 – 21 – Michael Ruben Rinaldi – ITA – Aruba.It Racing – Ducati

2 – 45 – Scott Redding – GBR – Aruba.It Racing – Ducati

3 – 1 – Jonathan Rea – GBR – Kawasaki Racing Team WorldSBK

4 – 22 – Alex Lowes – GBR – Kawasaki Racing Team WorldSBK

5 – 54 – Toprak Razgatlioglu – TUR – PATA Yamaha WorldSBK Team

6 – 55 – Andrea Locatelli – ITA – PATA Yamaha WorldSBK Team

7 – 19 – Alvaro Bautista – ESP – Team HRC

8 – 91 – Leon Haslam – GBR – Team HRC

9 – 7 – Chaz Davies – GBR – Team GoEleven

10 – 31 – Garrett Gerloff – USA – GRT Yamaha WorldSBK Team

11 – 3 – Kohta Nozane – JPN – GRT Yamaha WorldSBK Team

12 – 66 – Tom Sykes – GBR – BMW Motorrad WorldSBK Team

13 – 60 – Michael van der Mark – NED – BMW Motorrad WorldSBK Team

14 – 44 – Lucas Mahias – FRA – Kawasaki Puccetti Racing

15 – 47 – Axel Bassani – ITA – Motocorsa Racing

16 – 53 – Tito Rabat – ESP – Barni Racing Team

17 – 76 – Samuele Cavalieri – ITA – TPR Team Pedercini Racing

18 – 84 – Loris Cresson – BEL – TPR Team Pedercini Racing

19 – 32 – Isaac Vinales – ESP – Orelac Racing Verdnatura

20 TBA – MIE Racing Honda Team

21 TBA – MIE Racing Honda Team

22 – 94 – Jonas Folger – GER – Bonovo MGM Racing

23 – 23 – Christophe Ponsson – FRA – Gil Motor Sport – Yamaha

24 – 50 – Eugene Laverty – IRL – RC Squadra Corse

Alex Dibisceglia