Non è facile per la MotoGP e la SBK organizzare giornate di test in questo 2021, complice il COVID ed il maltempo. Saltati per tutti i test di Jerez, Ducati sposta i piloti Superbike a Misano a partire da oggi ma il maltempo flagella il “Marco Simoncelli” e la Riviera di Rimini. Per la MotoGP la casa di Borgo Panigale porta tutti i piloti della top class a Jerez

È QUASI UNA BARZELLETTA

Già il 2021 non è l’anno più semplice per organizzare trasferte in Europa, nel dubbio a rovinare i test della SBK e della MotoGP ci si aggiunge un maltempo a volte atipico per il periodo dell’anno. È vero, d’inverno il rischio pioggia e freddo non è basso, ma come ci ha raccontato Denis Sacchetti a Motorbike Circus sembra proprio che il brutto tempo abbia preso di mira i maggiori campionati delle due ruote, e ci si stia mettendo d’impegno!

JEREZ O NON JEREZ

Per la settimana trascorsa erano previsti test SBK a Jerez per Honda, Kawasaki e Ducati. La prima sessione, di metà gennaio, era già stata posticipata vista la pioggia insistente ed il circuito in condizioni pessime. Dalle parole di Chaz Davies, era inutile bruciare un test per correre sull’umido vista la contingentazione delle giornate di prova per il mondiale Superbike. Honda e Kawasaki erano rimaste per testare la settimana successiva, ma hanno poi dato forfait nei giorni antecedenti alle date previste.

PROVIAMO MISANO!

Così la Ducati ha deciso di schierare oggi le sue moto al “Marco Simoncelli” di Misano. Le foto della giornata però vedono nebbia e maltempo anche lì, e la possibilità di girare in modo produttivo sembra alquanto remota per tutti i partecipanti. Sarebbe stato un test interessante visto che lo stesso circuito ospiterà i test collettivi delle Derivate dalla Serie il 15 e 16 marzo, con il primo confronto vero tra tutta la concorrenza e soprattutto la nuova Kawasaki e la nuova BMW. Per oggi bisognerà accontentarsi del fattibile.

E ALLORA TORNIAMO A JEREZ!!!

Ma la Ducati non è una di quelle case note per arrendersi facilmente. Gigi Dall’Igna ha già infatti progettato un’altra giornata di test, per ora solo per i piloti della MotoGP, sempre a Jerez de la Frontera. Saranno presenti tutti i piloti del marchio in top class, ossia Bagnaia, Miller, Zarco, Martin, Bastianini e Marini, più il tester Michele Pirro. Per ora sarà solo quest’ultimo a girare sulla Desmosedici 2021, mentre gli altri dovranno “accontentarsi” di moto stradali, ma sorge il dubbio se magari Ducati non decida di spedire anche le V4R SBK in Spagna. Sempre che il tempo atmosferico non faccia altri scherzi.

Alex Dibisceglia