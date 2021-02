Il prossimo mondiale Superbike si sta piano piano delineando, almeno per quanto riguarda la griglia di partenza. Dopo la definizione del calendario (prima gara ad Assen a fine aprile), ecco che i vari team stanno via via sciogliendo le riserve riguardo ai piloti

CAVALIERI CON PEDERCINI RACING

Dopo la notizia della firma di Alex Bassani con Motocorsa Racing, ecco che il paddock ritroverà un altro giovane italiano. Si tratta di Samuele Cavalieri che nella stagione 2021 correrà con Pedercini Kawasaki. Il 23enne affiancherà così Bresson creando di fatto una delle coppie piloti più giovani della griglia. Quello di Cavalieri non sarà un vero e proprio esordio nel mondiale considerate le esperienze da wild Card con Motocorsa Racing nel 2019 e quelle con Barni Racing nell’ultima stagione. Ottime invece le sue prestazioni nel CIV con numerosi podi che l’hanno portato al secondo posto dopo una stagione avvincente.

LE PRIME PAROLE

Queste le prime impressioni del nuovo pilota Pedercini: “Sono incredibilmente felice ed entusiasta di entrare a far parte del Team Pedercini Racing per la mia prima stagione a tutti gli effetti nel World Superbike. Per me sarà la prima annata con Kawasaki. Avremo una moto nuova e sono curioso di provarla il prima possibile. Il primo obiettivo è acquisire esperienza dato che ci sono tanti circuiti che ho visto solo su PlayStation. È importante procedere passo passo e migliorare la performance. Grazie al team e a Lucio per avermi dato questa opportunità e a tutti gli sponsor che lo hanno reso possibile”.

Più tardi è arrivato anche il commento di Luca Pedercini: “Sono contento di accogliere Samuele nel team; in questo 2021 affiancherà Loris. Da tanto tempo volevo avere due piloti giovani in questa squadra e sono sicuro che si aiuteranno a vicenda. Quando nel 1998 sono arrivato per la prima volta nel paddock del World Superbike ero solo ma dal 2000 abbiamo gareggiato con tre piloti fino al 2016 quando ne abbiamo schierati due”.

Michele Iacobello

