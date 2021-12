Dopo due anni di stop per la situazione legata alla pandemia, l’appuntamento con il mitico Tourist Trophy è pronto per fare il proprio ritorno nel 2022 sulle strade dell’Isola di Man. La prossima edizione della corsa stradale più prestigiosa al mondo vedrà al via una serie di novità, tra cui l’attesissimo ritorno del veterano John McGuinness, 23 volte vincitore e pronto per celebrare il traguardo delle cento presenze al via in sella alla Honda Cbr1000RR-R ufficiale.

Sarà un appuntamento da non perdere quello che il TT 2022 proporrà sulle strade dell’Isola di Man dal 28 Maggio all’11 Giugno. I due anni di assenza forzata hanno infatti portato alle stelle l’attesa dei fans e consentito agli organizzatori di pianificare alcune importanti variazioni regolamentari, così come ad alcuni dei big di presentarsi in grande stile ai nastri di partenza.

IL RITORNO ‘PERFETTO’ DI McGUINNESS

Da questo punto di vista, il primo “colpo” è quello di Honda, che schiererà in sella alla rinnovata Fireblade Cbr1000RR-R del team di Havier Beltran la leggenda John McGuinness. Il 50enne britannico, già in 23 occasioni sul gradino più alto del podio sull’Isola di Man (secondo solo alle spalle di Joey Dunlop) farà infatti il proprio ritorno con la Casa giapponese, venendo affiancato in questa occasione da Glenn Irwin. Per lui, l’occasione sarà propizia per cercare di mettersi definitivamente alle spalle il grave incidente occorsogli nel 2017 alla Northwest 200. Con l’obiettivo, inoltre, di celebrare al meglio la sua partenza numero 100 e magari avvicinare il primato assoluto di successi.

“Per me è come tornare a casa – ha dichiarato McGuinness – e dopo averne lungamente parlato con Neil e Havier abbiamo pensato fosse la cosa giusta da fare! Sarà il trentesimo anniversario della Fireblade, avrò appena compiuto 50 anni e celebrerò la mia partenza numero 100 al TT. Sarà un’occasione davvero speciale e non vedo l’ora che arrivi…il momento!”. Il team Honda Racing UK prenderà parte al Senior TT ed alle classi Superstock e Superbike, dopo aver preso parte alla Northwest 200 a metà maggio.

DUE WEEK-END DI GARE E TANTE NOVITA’

Oltre alle novità sul fronte dei piloti, la prossima edizione del TT godrà di una serie di implementazioni volte a migliorare la sicurezza in pista ed aumentare l’intrattenimento dei fans. Per la prima volta, infatti, tutte le gare sull’Isola di Man verranno trasmesse in live streaming, consentendo dunque agli appassionati di godersi in tempo reale le evoluzioni dei propri beniamini in pista. Inoltre, verranno introdotti lungo il circuito i pannelli luminosi per segnalare eventuali situazioni di pericolo, mentre il numero di partecipanti per le classi maggiori sarà limitato alla soglia di 50 presenze al via. Inoltre, ciascun pilota avrà la possibilità di poter effettuare un giro di warm-up prima del via, in maniera tale da poter saggiare le condizioni del tracciato.

L’edizione 2022 del TT darà inoltre il benvenuto alla nuova classe Supertwins, che sostituirà la “vecchia” Lightweight consentendo la presenza al via delle bicilindriche di media cilindrata. Proprio la nuova categoria (al pari della Superstock) guadagnerà una prova rispetto al passato, con una sfida basata su doppia manche che porterà il numero complessivo di gare a dieci. Un mix accattivante che punta a proseguire al meglio una lunga storia nata nel 1907.

Marco Privitera