F1 | Aston Martin, Newey diventerà Team Principal dal 2026

Mentre il Circus della Formula 1 si prepara a vivere gli ultimi due weekend della stagione 2025, Aston Martin si prepara all'arrivo del 2026 con un ultimo cambiamento nell'organigramma. Il cambiamento più importante riguarda proprio l'ingegnere Adrian Newey che dal prossimo anno diventerà Team Principal prendendo il posto di un Andy Cowell che invece andrà a ricoprire il ruolo di Chief Strategy Officer.

Il passo indietro di Cowell: “Era arrivato il momento dopo aver gettato le basi per Adrian"

Trovano dunque (parziale) conferma le voci giunte negli ultimi giorni dalla BBC riguardo il cambiamento ai vertici di Aston Martin. Cowell, che è arrivato nel team del marchio di Lagonda nel mese di settembre 2024 come CEO per poi diventare ufficialmente TP da gennaio 2025, ha fatto un passo indietro a seguito dei risultati deludenti ottenuti dalla scuderia quest'anno, ma non c'è stato il vociferato addio alla struttura di Silverstone. Invece Andy è rimasto alla corte di Lawrence Stroll nel suo nuovo ruolo di CSO.

Tale cambiamento gli permetterà, secondo il comunicato stampa di Aston Martin, di “sfruttare la sua esperienza inuguagliabile nel lavoro e gestione delle power unit per gestire le partnership tecniche con Honda, Aramco e Valvoline”, tutto per favorire i processi per la preparazione della monoposto 2026. Una scelta fatta per il futuro del team, come raccontano le parole dello stesso Andy Cowell:

Dopo aver implementato i dovuti cambiamenti strutturali per la transizione ad un team works a tutti gli effetti e aver gettato le basi per Adrian (Newey) e l'intera organizzazione, era arrivato il momento per me di prendere un ruolo diverso. Come Chief Strategy Officer aiuterà nell'ottimizzazione delle nostre partnership con Honda, Aramco e Valvoline così da assicurarci l'integrità perfetta tra la nuova PU e i nuovi carburante e telaio.

Credits: Aston Martin F1 Aramco

Newey: “Siamo nella migliore posizione possibile per il 2026, il nuovo ruolo di Andy sarà fondamentale”

Di certo il 2026 rappresenterà il vero inizio dell'era Newey in casa Aston Martin. Nonostante il suo arrivo fosse stato ufficializzato già nei primi mesi dell'anno, Adrian non ha mai messo mano sulla monoposto 2025 se non per il pacchetto di aggiornamenti “correttivo” di Imola. L'ingaggio del mago degli ingegneri ex Williams, McLaren e Red Bull era assolutamente mirato al progetto 2026, anno più volte bacchettato dagli stessi uomini in British Racing Green (vedasi le ultime parole di Andy Stevenson a Las Vegas)

La nomina di Team Principal segna dunque il completamento del processo di integrazione e transizione da parte di Aston Martin e dello stesso Adrian Newey, che unirà il suo nuovo ruolo a quello di Managing Technical Partner per guidare le operazioni a bordo pista oltre che a tutto il team di tecnici e ingegneri. Questo il commento dell'ingegnere britannico:

Negli ultimi 9 mesi ho visto grandi talenti individuali all'interno del team. Sono impaziente di prendere questo ruolo aggiuntivo mentre ci mettiamo insieme nella migliore posizione possibile per competere nel 2026, dove affronteremo le sfide dei nuovi regolamenti da una nuova posizione ora che Aston Martin è un team works. Il nuovo ruolo di Andy (Cowell), che si concentrerà sull'integrazione della nuova PU con i nostri tre partner chiave, sarà cruciale nel nostro viaggio.

Stroll Sr.: “Cambiamento frutto di una decisione consensuale per far sfruttare a pieno le competenze di Newey”

Sarà da vedere poi se Adrian rimarrà Team Principal anche dopo il 2026 o se per il 2027 si andrà per un nome top come quello di Christian Horner (con cui Newey si sarebbe riappacificato durante un concerto degli Oasis) o Andreas Seidl, ma di sicuro le parole condivise da Lawrence Stroll nel comunicato e con il resto del team alla AMF1 Technological Centre non lasciano dubbi sui suoi intenti:

Andy Cowell è stato un grande leader quest'anno, ha concentrato i suoi sforzi nel costruire un team di primo piano e mettere tutti a lavorare al meglio, favorendo una cultura che metta la monoposto al cuore pulsante di quello che facciamo. Questo cambiamento è stata una decisione consensuale che abbiamo raggiunto negli interessi del team e non vediamo l'ora di continuare a lavorare con lui. Sono lieto inoltre che Adrian Newey prenda il nuovo ruolo di Team Principal, il che gli permetterà di sfruttare a pieno le sue competenze creative e tecniche. Entrambi i cambiamenti assicurano che il team sia piazzato al meglio per sfruttare i nostri punti di forza collettivi.

Se tale cambiamento avrà esito positivo o negativo sarà solo la pista a dirlo. Ma è innegabile dirlo che al momento la Aston Martin rappresenta non solo uno dei team da seguire per il 2026, ma anche una delle opzioni più prestigiose per il prossimo mercato piloti e, viste le ultime voci su Charles Leclerc per un eventuale sedile verde nel 2027, non ci si domanda il perché.

Andrea Mattavelli