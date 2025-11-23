F1 | GP Las Vegas, gara: la cronaca LIVE

E' tutto pronto per la gara del GP Las Vegas, 22° e terz'ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Sul circuito situato sulla Strip si potrebbe assistere ad una tappa chiave nella corsa al Mondiale Piloti, con Lando Norris che parte in pole position per il terzo weekend di fila e proverà a riconfermarsi a Las Vegas per mettere una mano sull'ambita corona.

Il britannico della McLaren, che punta ad allungare il suo +24 in classifica, dovrà guardarsi le spalle da un Max Verstappen che dalla prima fila farà di tutto per vincere e mantenere vive le speranze iridate della Red Bull. Oscar Piastri, invece, partirà quinto e sarà chiamato al difficilissimo compito di accorciare il distacco da un compagno di squadra reduce da due vittorie consecutive in Messico e Brasile. Per le Ferrari serve una reazione d'orgoglio: Charles Leclerc partirà nono mentre Lewis Hamilton scatterà dal fondo della griglia.

Andrea Mattavelli