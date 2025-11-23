F1 | GP Las Vegas, gara: la cronaca LIVE
Norris dalla pole per mettere una mano sul Mondiale, occhio a Verstappen in prima fila: segui con il nostro live blogging il 22° appuntamento del Mondiale 2025
E' tutto pronto per la gara del GP Las Vegas, 22° e terz'ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Sul circuito situato sulla Strip si potrebbe assistere ad una tappa chiave nella corsa al Mondiale Piloti, con Lando Norris che parte in pole position per il terzo weekend di fila e proverà a riconfermarsi a Las Vegas per mettere una mano sull'ambita corona.
Il britannico della McLaren, che punta ad allungare il suo +24 in classifica, dovrà guardarsi le spalle da un Max Verstappen che dalla prima fila farà di tutto per vincere e mantenere vive le speranze iridate della Red Bull. Oscar Piastri, invece, partirà quinto e sarà chiamato al difficilissimo compito di accorciare il distacco da un compagno di squadra reduce da due vittorie consecutive in Messico e Brasile. Per le Ferrari serve una reazione d'orgoglio: Charles Leclerc partirà nono mentre Lewis Hamilton scatterà dal fondo della griglia.
Andrea Mattavelli
Goodbye Las Vegas!
E con questo chiudiamo la cronaca live di questo Gran Premio che ci ha regalato tanti emozioni! L'appuntamento è tra una settimana per il GP Qatar, ma rimanete sintonizzati su LiveGP.it per il recap e tutti gli approfondimenti che arriveranno nelle prossime ore sulla giornata di gara del GP Las Vegas.
Grazie a tutti e buona domenica con LiveGP.it!
CLASSIFICA COSTRUTTORI
- McLaren 786 punti
- Mercedes 423
- Red Bull 391
- Ferrari 371
- Williams 117
- Racing Bulls 86
- Aston Martin 72
- Haas 70
- KICK Sauber 64
- Alpine 22
TOP 5 CLASSIFICA PILOTI
- Lando Norris 408 punti
- Oscar Piastri 378 (-30)
- Max Verstappen 366 (-42)
- George Russell 291 (-117)
- Charles Leclerc 222 (-186)
Per Norris ci sarà il primo match point iridato a Lusail tra una settimana nel GP Qatar dove è prevista anche la gara Sprint
RISULTATI FINALI
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Carlos Sainz (Williams)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Nico Hulkenberg (KICK Sauber)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
DNF: Albon, Bortoleto, Stroll
50th
Piastri quarto, Antonelli mantiene la top 5!
Grandissimo finale di gara per Antonelli che nonostante la penalità riesce a mantenersi la quinta posizione per due decimi su un Charles Leclerc andato in crisi con la gomma negli ultimi giri. Sesto il monegasco della Ferrari, decimo invece Lewis Hamilton che era partito 19°
-
50th
VERSTAPPEN VINCE IL GP LAS VEGAS, NORRIS A +30 SU PIASTRI
Secondo successo in tre edizioni del Gran Premio in Nevada per il pilota Red Bull dopo una gara da protagonista per Verstappen, Norris chiude secondo davanti a Russell che completa il podio
-
50th
ULTIMO GIRO
Verstappen comincia il 50° ed ultimo giro di una gara dominata dopo la partenza, Norris si prepara ad un allungo piccolo ma che potrebbe essere cruciale sul suo duello iridato con Piastri
-
49th
Problemi pesanti al graining su Leclerc: il monegasco della Ferrari ha perso oltre un secondo al giro su Antonelli e potrebbe addiritura rischiare di finire dietro all'italiano della Mercedes dopo la penalità
-
49th
Leclerc ha mollato Piastri, posizioni congelate nella top 10 con Antonelli che ora è davanti di oltre 6 secondi su Sainz per il sesto posto
-
48th
Nel frattempo Verstappen si è portato a 8.6 secondi di vantaggio su Norris: grande prova di forza del pilota Red Bull che col suo sesto successo stagionale rimarrebbe ancora in lotta (matematicamente) per il titolo piloti, guadagnando nel frattempo terreno su Piastri
-
47th
Anche senza il DRS di Antonelli, Piastri riesce a sfruttare la scia del pilota Mercedes per limitare il rientro di un Leclerc che non sembra più tanto efficace dietro al pilota McLaren
-
46th
5 GIRI ALLA FINE
Ora Piastri non ha più il DRS e Leclerc si avvicina molto ad Oscar: lotta tra di loro per il quarto posto
-
45th
Antonelli sembra addirittura guadagnare nei confronti di Sainz per quel sesto posto che rappresenterebbe un ottimo risultato per l'italiano dopo l'eliminazione al Q1 di ieri
-
44th
Piastri sembra quasi mollare su Antonelli e quindi vediamo se Leclerc potrebbe approffitarne per sorprendere il pilota australiano
-
43th
Antonelli al momento sta lottando per la sesta posizione con Sainz, distante poco più di 5 secondi dall'italiano della Mercedes che si sta mantenendo davanti a Piastri e Leclerc proprio per non perdere terreno
-
42th
Nel frattempo qualche giro fa la Williams aveva richiamato Albon dentro al garage: si tratta del terzo ritiro in questa gara dopo quelli di Bortoleto e Stroll a seguito dell'incidente al via
-
41th
10 GIRI ALLA FINE
Antonelli continua a difendersi benissimo su Piastri: è chiaro l'intento del pilota italiano e di Mercedes di andare fino in fondo con quella gomma così da avere il miglior risultato possibile dopo la penalità di 5 secondi
-
40th
1;34,192 Verstappen
Giro veloce di Max che sembra mettere al sicuro così la sua seconda vittoria in tre anni a Las Vegas, con Norris che invece sembra aver messo i remi in barca per portarsi a casa un secondo posto comunque importantissimo per il campionato
-
39th
Bella difesa di Antonelli su Piastri in curva 14, Oscar in difficoltà e ora sotto pressione da parte di Leclerc
-
38th
Lotta per il quarto posto con Piastri che fatica al momento a passare Antonelli e questo permette a Leclerc di recuperare e portarsi sotto all'australiano della McLaren
-
36th
Da segnalare il grande stint di Antonelli con la Hard montata in regime VSC. La gomma ha 33 giri ma il giovane bolognese continua al momento a mantenere un buon passo e la quarta posizione nei confronti di Piastri.
Ricordiamo che dovrà scontare o alla sosta o dopo il traguardo cinque secondi di penalità per falsa partenza
-
35th
Se la gara finisse così, Norris si porterebbe a +32 su Piastri e a +42 su Verstappen con due tappe alla fine del Mondiale
-
35th
NORRIS SU RUSSELL, E' SECONDO
Attacco completato nel rettilineo della Strip per Lando che così guadagna altri tre punti per la classifica e ora punta Verstappen, distante 5 secondi al momento ma con una situazione gomme diversa da quella di Russell
-
34th
Muretto a Norris: "Overtake, we're going to reach Max"
Norris apre l'ala mobile e comincia l'attacco a Russell dopo essere stato istruito dagli ingegneri del team di Woking.
-
33th
Russell dice che non rischierà il podio con “manovre stupide”: ricordiamo che tra i due c'è una differenza di 5 giri nei loro set di gomme montate attualmente
-
33th
1:34.4 per Norris che guadagna 8 decimi su Russell: fase all'attacco per il britannico della McLaren che potrebbe provare a superare il connazionale in Mercedes per il secondo posto
-
32th
TOP 10 PROVVISORIA
- Verstappen
- Russell
- Norris
- Antonelli
- Piastri
- Leclerc
- Sainz
- Hadjar
- Hulkenberg
- Hamilton
31th
Si è fermato anche Hulkenberg, mantiene la posizione su Hamilton rientrando in nona
-
30th
Hamilton ai box per passare a gomma media, prova l'undercut su Hulkenberg mentre Norris e Leclerc registrano un 1:34.9
-
29th
Si è fermato Ocon mentre Hamilton ora innesca un duello con Hulkenberg per la quarta posizione provvisoria
-
28th
Dei primi 10 Hulkenberg, Hamilton e Ocon sono coloro che devono fare ancora la sosta ai box obbligatoria
-
27th
Sainz rientra nel DRS di Leclerc che non riesce a sua volta a riavvicinarsi a Piastri in questa fase di gara
-
26th
BOX VERSTAPPEN
Sosta non eccezionale dei meccanici Red Bull, ma Max rientra comunque davanti a Russell (seppur di poco) conservando così la testa della gara
-
25th
Antonelli supera Ocon per salire in settima posizione, box per Leclerc al giro 25 con il ferrarista che rientra con gomme dure dietro a Piastri e davanti a Sainz ma occhio alla differenza di temperatura
-
23th
SOSTA NORRIS
Prima fermata per il leader del Mondiale che dopo aver montato le gomme dure riparte e rientra in quarta posizione dietro a Russell. Sosta anche per Sainz che rientra davanti a Piastri ma l'australiano lo passa subito in curva 3 sfruttando le gomme più calde
-
22th
BOX PIASTRI
Gomma bianca per l'australiano che rientra in pista in decima posizione dietro ad Antonelli, Verstappen risponde a Norris e guadagna ben 8 decimi nell'ultimo passaggio
-
21th
CLASSIFICA DOPO 20 GIRI
21th
Hamilton riesce finalmente a superare la difesa di Ocon e a portarsi in ottava posizione (dopo la sosta di Hadjar a seguito del sorpasso subito da un Russell che ha gomme fresche)
-
20th
Penalizzato Albon di cinque secondi per aver causato un contatto con Hamilton
-
20th
Norris recupera un altro decimo su Verstappen nell'ultimo passaggio mentre Hamilton non riesce proprio a superare Ocon davanti a lui
-
19th
Anche Bearman ai box mentre Albon viene messo anche lui sotto investigazione per un'infrazione in regime di partenza
-
19th
Muretto a Norris: "This is our chance, pick up the pace"
Istruzione chiara dagli uomini papaya con Lando che ora comincia a spingere a tutta firmando il giro più veloce della gara in 1:35.591
-
18th
BOX RUSSELL
Prima sosta per il britannico della Mercedes che monta gomma hard e rientra davanti a Hulkenberg (che nel frattempo ha superato Ocon) per avere 3 secondi di pista libera: tentativo di undercut nei confronti di Verstappen
-
17th
CLASSIFICA PROVVISORIA
Alonso si ferma ai box, ecco come si compone attualmente la top 10:
- Verstappen
- Russell
- Norris
- Sainz
- Leclerc
- Piastri
- Hadjar
- Bearman
- Hulkenberg
- Ocon
16th
Si torna subito in regime di bandiera verde e Piastri ne approfitta per sorprendere Hadjar e salire in sesta posizione
-
16th
Altra VSC per ripulire la pista dai vari detriti presenti nel rettilineo della Strip
-
16th
Piastri si avvicina ad Hadjar: imperativo per il pilota australiano attaccare per guadagnare posizioni e limitare i danni in classifica nei confronti di Norris
-
15th
5 secondi per Antonelli
Penalizzato il pilota bolognese di Mercedes per falsa partenza: movimento prima dei semafori quasi invisibile a occhio nudo ma che è stato preso dai commissari di gara
-
15th
Verstappen comodamente al comando del GP Las Vegas mentre Russell arranca dopo aver segnalato problemi al volante: Norris potrebbe approfittarne, dato che ora gira su tempi competitivi ed ha ridotto il suo distacco a 1.7 secondi
-
14th
Sosta ai box per Albon che monta gomme medie ma non cambia l'ala anteriore dopo il contatto avuto con Hamilton nel duello per la posizione nel terzo settore
-
14th
Leclerc su Hadjar, entra in top 5
Quinta posizione per il pilota della Ferrari che sta avendo una fase molto positiva della sua gara: ora punta al suo ex compagno Sainz, distante 2 secondi e mezzo con la sua Williams
-
13th
Piastri lungo in frenata nel tentativo di avvicinarsi ad Hadjar, ne approffita Leclerc che passa l'australiano della McLaren in curva 15 e sale in sesta posizione: altri due punti persi per il rivale di Norris in classifica iridata dopo un errore piccolo ma pagato a caro prezzo
-
12th
Antonelli ufficialmente sotto investigazione per falsa partenza: probabile l'arrivo di almeno cinque secondi di penalità
-
11th
Leclerc: "I'm pushing like an animal"
Team radio eloquente del monegasco che con la sua Ferrari si sta avvicinando a Piastri mentre quest'ultimo si porta sotto il secondo su Hadjar per il quinto posto
-
11th
Anche Albon notato per un'infrazione durante la procedura di partenza mentre Antonelli passa agevolmente Colapinto per salire in 14a posizione
-
10th
Hamilton si mette dietro ad Ocon nel trenino DRS di Bearman per l'ottava posizione mentre Antonelli è stato “notato” dagli stewards per essersi mosso prima del segnale
-
9th
Russell mantiene a fatica il DRS su Verstappen, con l'olandese della Red Bull che segna il giro veloce della gara e prova a sganciarsi dal rivale della Mercedes
-
8th
No further action per quanto riguarda il contatto tra Lawson e Piastri
-
7th
REPLAY INCIDENTE PARTENZA
Si ritirano intanto proprio Bortoleto e Stroll dopo i contatti causati al via dalla manovra molto “ottimista" del rookie brasiliano in curva 1
-
6th
Russell sotto il secondo da Verstappen, DRS per il pilota Mercedes mentre Norris è a 2.5 secondi: il pilota britannico sta pensando al mondiale e ad allungare su un Piastri al momento sesto
-
5th
Leclerc su Bearman alla fine del rettilineo Strip per salire in settima posizione, anche Bortoleto sotto investigazione per l'incidente con Stroll al via
-
5th
Lawson sotto investigazione per il contatto alla partenza con Piastri
-
4th
Bortoleto ai box, anche Antonelli ha approfittato della VSC precedente per fare la prima sosta e smarcare subito le soft andando a montare la gomma hard: al momento il pilota italiano è 15°
-
4th
Bandiera verde e si riparte con Verstappen che conduce la gara davanti a Russell e a Norris, poi Sainz e Hadjar con Piastri in sesta posizione. Ottavo e 12° le due Ferrari di Leclerc e Hamilton
-
3rd
Nel replay della partenza si sono visti tanti contatti nelle retrovie con Bortoleto e Gasly che erano andati in testacoda: incidente causato da una manovra molto azzardata del pilota brasiliano mentre Piastri ha ricevuto sempre lì una bella ruotata da Lawson, che poi ha perso il pezzo
-
2nd
VIRTUAL SAFETY CAR
Inevitabile la prima interruzione della notte di gara a Las Vegas
-
2nd
Il pezzo potrebbe essere di Lawson che procede lentamente a causa del danno ricevuto dal pilota Racing Bulls: ora il kiwi è crollato e fuori dalla zona punti.
-
2nd
Detrito presente all'esterno di curva 2, potrebbe esserci già una virtual Safety Car per rimuovere il pezzo presente in pista
-
Verstappen al comando, Norris perde due posizioni!
Max ne approfitta e in uscita di curva 1 si prende la prima posizione, mentre Lando ha perso anche la seconda posizione a favore di Russell. Grande partenza di Lewis Hamilton che da 19° è già risalito al 13° posto appena davanti a Kimi Antonelli
-
VIA ALLA ROULETTE DI LAS VEGAS!
Semafori rossi e parte il Gran Premio di Las Vegas con Norris che si difende aggressivamente ma va subito lungo alla prima curva!
-
GIRO DI FORMAZIONE
Parte il giro di ricognizione in cui i piloti scaldono gli pneumatici per prepararsi al via del Gran Premio.
-
SCELTE GOMME
Tutti con le gomme medie tranne Antonelli che va addiritura con la Soft mentre Hulkenberg, Colapinto, Albon, Bortoleto e Hamilton scelgono di partire con le gomme dure per il primo stint.
-
Gara che si disputerà in condizioni di asciutto con temperature sui 16° per l'aria e 24° per l'asfalto e un'umidità del 38%, vento pressoché inesistente (solo 1.1 m/s)
-
LINK RADIOCRONACA
Vi ricordiamo che potete seguire il GP Las Vegas di Formula 1 tramite la radiocronaca messa a disposizione della nostra redazione auto sui canali social e sul sito di LiveGP.it
-
Per la Ferrari il compito oggi è quello di trovare una reazione d'orgoglio: Charles Leclerc scatterà nono mentre Lewis Hamilton, ultimo nelle qualifiche di ieri, scatterà 19° dopo che la Red Bull ha deciso di sostituire la PU di Yuki Tsunoda, relegando il giapponese ad una partenza dalla pit lane.
