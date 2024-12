FIA F2 | Trident punta su Esterson e Meguetounif, Stanek raggiunge Fornaroli in Invicta

Gabriele Minì in Prema Racing è uno tra i tanti piloti annunciati quest'oggi e che saranno protagonisti in FIA F2 nel 2025, pronti a contendersi il titolo ed essere così successori di Gabriele Bortoleto. Numerose le novità, tra talenti emergenti e chi invece ha già maturato un'importante esperienza.

TRIDENT scommette sui giovani

Trident Motorsport ha ufficializzato i due piloti che rappresenteranno il team nella stagione 2025 di F2. Saranno l’americano Max Esterson e il francese Sami Meguetounif a portare in pista i colori della squadra con sede operativa a Ossona.

Per Max Esterson è una conferma in categoria dopo aver esordito quest'anno nei round finali. Esterson è passato dal mondo del sim racing, dove ha iniziato a soli 10 anni, alle competizioni reali con una traiettoria che lo ha visto eccellere nel motorsport britannico. Nel 2024, in F3 con Jenzer Motorsport, ha mostrato sprazzi di talento con un sesto posto nella gara d’esordio a Sakhir e una prima fila a Silverstone.

Pilota di casa, invece, Meguetounif. Il marsigliese, infatti, debutta in F2 dopo una stagione di successo in F3 con lo stesso team, dove ha ottenuto due importanti vittorie nelle feature race di Imola e Monza. Nonostante queste siano state le sue uniche apparizioni sul podio, hanno rappresentato il 60% dei punti totali che gli hanno permesso di chiudere l’anno all’ottavo posto.

Giacomo Ricci, Team Manager Trident Motorsport, ha detto sui due piloti:

“Siamo molto contenti di poter annunciare che Sami Meguetounif e Max Esterson disputeranno con i colori di Trident Motorsport il FIA Formula 2 Championship 2025. Insieme al ventenne nato a Marsiglia abbiamo avuto il piacere di lavorare quest’anno nel FIA Formula 3 Championship, ottenendo risultati rimarchevoli. Sami si è rivelato un ragazzo vincente. Max è un pilota che abbiamo conosciuto due anni fa, lo abbiamo seguito con molta attenzione ed abbiamo riscontrato da parte sua rimarchevoli progressi".

DAMS: line-up d'esperienza

Crediti foto: Dutch Media Agency

Il team DAMS Lucas Oil ha ufficializzato la sua line-up per la stagione 2025 della FIA Formula 2, puntando su una coppia di piloti promettenti e con esperienza: Kush Maini e Jak Crawford. Entrambi i driver hanno già maturato un'importante esperienza nella categoria, e questa nuova combinazione mira a consolidare la posizione di DAMS tra le squadre di vertice del campionato.

Per Maini, membro dell'Alpine Academy, sarà la terza stagione in F2, dopo due annate che lo hanno visto emergere come un pilota tenace e capace di adattarsi rapidamente. Nel 2024, il pilota indiano ha ottenuto risultati significativi con Invicta Racing, tra cui una vittoria nella Sprint Race all'Hungaroring, oltre a cinque podi complessivi. Nonostante il finale difficile, con cinque round senza punti che lo hanno relegato al 13° posto in classifica generale, il suo contributo è stato fondamentale per la conquista del campionato squadre da parte del team Invicta.

Dall'altro lato del box, Jak Crawford si prepara a una nuova stagione con DAMS, con l’obiettivo di consolidare i progressi mostrati nel 2024. Membro dell'Aston Martin Driver Development Programme, l'americano ha ottenuto risultati notevoli durante la sua prima annata con il team, tra cui una vittoria a Barcellona e quattro podi, chiudendo la stagione al quinto posto con 116 punti. Nonostante la giovane età, appena 19 anni, Crawford ha dimostrato maturità e un approccio metodico, qualità che saranno cruciali per il 2025.

Entrambi i piloti hanno dimostrato di poter ottenere risultati importanti, ma la sfida sarà mantenere una regolarità tale da consentire al team di competere con i migliori nella classifica riservata alle squadre. L’obiettivo del team DAMS è chiaro: essere protagonisti in un campionato sempre più competitivo e far emergere i propri piloti come futuri contendenti in Formula 1.

Charles Pic, Team Owner, ha detto a proposito dei due piloti:

"Jak ha dimostrato la sua abilità quest'anno, salendo sul podio cinque volte e ottenendo diverse ottime prestazioni. Kush è un pilota di talento che ha dimostrato un'eccellente velocità grezza durante tutto il suo periodo nella serie. Crediamo che con Jak e Kush abbiamo una line-up molto forte, che può aiutarci a combattere costantemente in prima linea nel 2025."

INVICTA RACING: Stanek si aggrega a Fornaroli

Crediti foto: media team Invicta Racing

Il team Invicta Racing, fresco vincitore del titolo squadre che di quello piloti, ha scelto Roman Staněk per affiancare il campione di F3 Leonardo Fornaroli, completando così una line-up equilibrata che unisce esperienza e freschezza.

Se l'italiano ha debuttato in categoria nell'ultimo round di Abu Dhabi con Rodin Motorsport, il ceco è in F2 dal 2023. Il suo 2024 però non è stato privo di difficoltà: dopo aver corso alcune gare con Trident, è stato sostituito a metà stagione, terminando la sua esperienza con la squadra a Monza. Ora, con l'opportunità di correre per Invicta, Staněk ha l'occasione di rilanciare la sua carriera cogliendo questa sfida per dimostrarsi all’altezza delle aspettative.

Andy Roche, team owner di Invicta Racing, ha dichiarato:

"Siamo entusiasti di avere Roman a bordo. La sua esperienza in F2 negli ultimi anni, così come nelle altre serie in cui ha corso, sarà di inestimabile valore per Invicta Racing nel 2025. Vedo anche la partnership tra lui e Leonardo [Fornaroli] estremamente fruttuosa. Quel mix di approcci da parte di un pilota che conosce le regole e di uno nuovo nella serie spingerà il team in avanti, non ne ho dubbi".

Tra esordienti e chi si è messo in mostra per pochi round: altri annunci

Altri team hanno annunciato piloti che hanno già fatto il debutto in F2 quest'anno.

Luke Browning, dopo aver esordito negli ultimi tre round in ART Grand Prix, ritorna in Hitech Pulse-Eight, team con cui ha impressionato in F3 lottando per il titolo fino all'ultima gara. Con tre podi, di cui due vittorie a Sakhir e Spielberg, ha concluso l'anno in grande stile ottenendo punti nel suo weekend d'esordio in F2.

Crediti foto: media team Hitech

MP Motorsport ha invece confermato la line-up di questo finale di stagione. Dopo Richard Verschoor, già con il team olandese dal round di Lusail al posto di Dennis Hauger, è arrivato l'annuncio di Oliver Goethe. Il giovane tedesco, al suo debutto in categoria per sostituire Franco Colapinto, si prepara a disputare la sua prima stagione completa, con la consapevolezza che l’esperienza acquisita gli sarà di grande aiuto.

Infine, Rodin Motorsport ha annunciato il ritorno di Christian Mansell per la stagione 2025. Dopo aver avuto un solido debutto negli ultimi round di F2 con Trident, il pilota australiano torna nel 2025 con il team con cui ha ottenuto successi nelle categorie inferiori. Mansell è pronto a costruire sui successi passati e a lottare per obiettivi ambiziosi nella sua prima stagione completa in categoria.

Ad annunciare uno dei piloti di F3 che non hanno avuto l'opportunità di fare già esperienza in F2 è Campos Racing, che ha ufficializzato l'ingaggio di Arvid Lindblad, membro del Red Bull Junior Team. Il 17enne, che ha già dominato in karting e ha vinto in diverse categorie di monoposto, è pronto a mettersi alla prova. Dalla sua, la solidità e il talento immenso, riconosciuti sia dal premio ricevuto come Rookie of the Year di F3 che da Adrián Campos, Team Principal di Campos Racing:

"Siamo felici di avere un pilota come Arvid tra le nostre fila per il 2025, perché ha un talento immenso e siamo certi che insieme avremo obiettivi molto importanti da raggiungere. Abbiamo i mesi invernali per lavorare per assicurarci che sia il più preparato possibile per il suo debutto nella prossima stagione. Porteremo tutta la nostra esperienza per rendere la sua transizione il più possibile fluida e vincente".

In attesa di eventuali altri annunci, ritroveremo questi piloti anche nei test post-stagionali di F2 che prenderanno il via mercoledì sul tracciato di Yas Marina ad Abu Dhabi.

Anna Botton