F1 | GP Belgio 2025, Sprint Race: la cronaca LIVE

Prima giornata di verdetti in Belgio con le qualifiche in vista del GP di domani e la Sprint Race che scatterà tra pochi minuti. McLaren e Red Bull si sfidano nelle Ardenne insieme alla Ferrari che spera di tornare in battaglia tra i grandi in uno degli eventi più famosi della stagione agonistica.

Il Mondiale riparte dopo una breve pausa, McLaren resta apparentemente l'auto da battere con Lando Norris ed Oscar Piastri. Fortunatamente la pioggia non dovrebbe essere un problema quest'oggi, una condizione differente rispetto a al GP che vivremo tra qualche ora.