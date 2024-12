FIA F2 | Gabriele Minì con Prema nel 2025: assalto tricolore al titolo

Dopo il debutto anticipato a Baku quest'anno, Gabriele Minì disputerà con Prema la sua prima stagione completa in FIA Formula 2 il prossimo anno. L'annuncio, atteso da tempo nel paddock, è stato reso ufficiale il giorno dopo la chiusura del campionato 2024 e vedrà il 19enne palermitano, membro della Alpine Academy, continuare la sua ascesa nel motorsport a ruote scoperte con il team vicentino.

L'ascesa di Minì dai kart al podio di Baku in F2

Nato il 20 marzo 2005, Minì ha mostrato grandissime qualità al volante fin dai kart, dove da giovanissimo ha vinto il campionato italiano 60mini due volte di fila dal 2016 al 2017. A tali risultati sono seguiti i due titoli nella WSK Super Master 2017 e 2018 prima nella stessa categoria e poi nella OKJ, fino ad arrivare secondo nel Campionato Europeo FIA di categoria OK e prendersi il titolo di “FIA Karting Rookie of The Year” nel 2019.

Nel 2020 Gabriele fa il suo debutto tra le monoposto in Italian F4 col team Prema vincendo subito nella Gara 1 di Misano e prendendosi altre tre affermazioni e 11 podi per conquistare il titolo piloti. Tali risultati gli valgono il passaggio immediato alla Regional dove, dopo un 2021 di ambientamento e crescita, conclude secondo nel campionato FRECA 2022 con due vittorie a Imola e Paul Ricard e 9 podi sulla monoposto di ART Grand Prix che gli valgono successivamente l'ingaggio da parte della Alpine Academy.

Il 2023 è stato l'anno dell'arrivo in FIA Formula 3 con Hitech Pulse-Eight, dove si è fatto subito valere con due successi nella Feature Race di Monaco e nella Sprint di Budapest per finire settimo in classifica. Nel 2024, ritornato con i colori Prema, Minì vince una sola gara (sempre a Monaco) e finisce secondo in classifica piloti dietro solo a Fornaroli, ma i suoi risultati e la sua crescita gli valgono il debutto anticipato in FIA F2 a Baku dove Gabriele, chiamato a rimpiazzare Oliver Bearman, ha conquistato subito il primo podio con il terzo posto nella Sprint Race azera.

Credits: PREMA / X.com

Le dichiarazioni

Il suo percorso con Prema e Alpine continuerà il prossimo anno in FIA F2 e Gabriele Minì, nelle sue parole rilasciate sul comunicato stampa del team italiano, esprime la sua felicità e gratitudine per il passaggio di categoria:

Sono molto felice di unirmi al team Prema in FIA F2 e di continuare a lavorare insieme per un'altra stagione. Abbiamo mostrato un'eccellente velocità e potenziale in Formula 3 per tutto l'anno e, dopo la grande prova di Baku, spero che continueremo a lavorare in quel modo per provare a lottare per le prime posizioni del campionato. Sono grato per quest'opportunità e voglio ringraziare All Road Management, Alpine e tutti coloro coinvolti.

Soddisfazione anche da parte di René Rosin, team principal Prema, che non vede l'ora di rivedere Minì in azione già a partire dai test post-season di Abu Dhabi che partiranno questo mercoledì:

Siamo eccitati di poter continuare a lavorare con Gabriele. Lo abbiamo sempre considerato molto bene e, dopo averlo ripreso per il FIA F3, non vediamo già l'ora di fare il prossimo passo insieme. Avere avuto un ottimo inizio è stata una grande opportunità per entrambi, specialmente perché abbiamo massimizzato con alcuni risultati impressionanti. Le preparazioni per il prossimo anno sono già in corso d'opera e i primi segni sono già molto promettenti.

Andrea Mattavelli