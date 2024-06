FIA F2 | Barcellona, Feature Race: trionfo di Crawford, Correa si riprende il podio

Dopo quasi un anno Jak Crawford torna alla vittoria in FIA Formula 2: l’americano di DAMS Lucas Oil fa sua la Feature Race di Barcellona precedendo Franco Colapinto e Juan Manuel Correa e si candida nella corsa per il titolo dopo una gara molto movimentata.

Aggiornamento: Bortoleto è stato penalizzato di 5 secondi per il contatto con Maini. Il brasiliano scende dal settimo al decimo posto, venendo scavalcato da Maloney, Cordeel e Marti.

Aron e Hitech sbagliano, Crawford e DAMS ringraziano

A gioire alla fine è il 19enne di Charlotte, parte da quest’anno del programma di sviluppo Aston Martin, che con una prestazione solida e senza errori conquista i 25 punti in Spagna per salire al quarto posto di classifica e diventare il decimo vincitore diverso in 12 gare della stagione FIA F2 2024.

Determinanti gli errori del poleman Paul Aron e della Hitech GP: il team lo richiama ai box un giro troppo tardi per il cambio gomme e l’estone, dopo aver perso la posizione su Crawford, esagera andando così sulla ghiaia di curva 15 e finendo addirittura fuori dal podio.

Ne approfittano soprattutto Franco Colapinto, secondo con MP Motorsport ed il compagno di Crawford Juan Manuel Correa, che finisce terzo con la strategia alternativa (Hard-Soft). Quest'ultimo riesce a riscattarsi dopo la penalità per track limits che gli aveva tolto il podio nella Sprint Race di ieri.

Rimonta di Maloney, giornata no per Antonelli e Prema

Quarta posizione per un Aron che, nonostante i suoi rimproveri, consolida la leadership in classifica piloti su Isack Hadjar, quinto con la Campos Racing. Sesta e settima posizione per le due Invicta di Kush Maini e Gabriel Bortoleto protagonisti nel finale di un contatto tra di loro con il brasiliano che ha riportato danni all’ala anteriore dopo una gara difficile.

Zane Maloney limita i danni rimontando dal 17° all’ottavo posto con Rodin Motorsport, mentre Dennis Hauger (MP Motorsport) si ritira dopo un contatto al primo giro con Victor Martins (ART GP) in curva 2. Completano la zona punti Amaury Cordeel (Hitech) e Pepe Marti (Campos) in nona e decima posizione.

Altra giornata difficile in casa Prema con Andrea Kimi Antonelli che finisce 12° dopo lo stallo nel giro di formazione che lo ha costretto a partire dai box (stessa cosa per Stanek), mentre Oliver Bearman conclude una gara anonima in 14a posizione. Da segnalare infine un doppio ritiro per PHM AIX Racing con Taylor Barnard e Joshua Durksen entrambi fermati da problemi meccanici.

Dopo la prima tappa del triple header della FIA F2, Aron rimane in testa con 98 punti, seguito da Hadjar a 91, Maloney a 75 (dopo la penalità di Bortoleto) e Crawford che con la vittoria odierna si porta a 62 lunghezze. La lotta per la vetta riprenderà il prossimo fine settimana quando il circus arriverà al Red Bull Ring in Austria.

Credits: FIA Formula 2

Andrea Mattavelli