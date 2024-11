FIA F2 | Fornaroli al debutto con Rodin Motorsport ad Abu Dhabi

Leonardo Fornaroli non dovrà aspettare il 2025 per il suo debutto in FIA Formula 2. Il pilota italiano, neo-campione della FIA F3 di quest'anno e futuro pilota di Invicta Racing, correrà il suo primo round di F2 a Yas Marina con Rodin Motorsport sostituendo un Zane Maloney che nel weekend del 6-8 dicembre sarà impegnato con Lola Yamaha ABT nel primo round della stagione Formula E a San Paolo, Brasile.

Un debutto anticipato per il campione FIA F3

Il classe 2004 nativo di Piacenza potrà dunque già assaggiare la sua futura monoposto dopo una stagione ricca di soddisfazioni in Formula 3. L'italiano, nonostante un anno senza vittorie nella categoria, ha conquistato il titolo piloti con 7 podi e una costanza di rendimento degna di nota, che gli ha permesso di avere la meglio sul suo connazionale Gabriele Minì del team Prema e sui britannici Luke Browning e Arvid Lindblad.

Per il 2025 lo attenderà Invicta Racing che attualmente è in testa nelle classifiche piloti e squadre della FIA F2 e che vedrà il suo pilota di punta Gabriel Bortoleto salire in F1 il prossimo anno con Sauber/Audi. Prima di pensare alla squadra di Carleton Rode, per Fornaroli ci sarà l'opportunità di correre l'ultima gara del campionato 2024 con il team neozelandese ex-Carlin, in una one-off simile a quella che Minì ebbe a Baku quando sostituì Oliver Bearman (chiamato alla Haas per sostituire lo squalificato Magnussen) in Prema.

Le dichiarazioni

Grande eccitazione ovviamente per Fornaroli e nelle sue parole condivise sul comunicato ufficiale del team:

Sono veramente grato di poter correre l'ultimo round del Campionato FIA F2 con Rodin Motorsport, uno dei team migliori della serie. Sarà una grande sfida per me perché sarà la prima volta su una monoposto F2 senza aver fatto alcuna prova, quindi avrò molto da imparare. Non vedo l'ora di essere dietro al volante ad Abu Dhabi.

C'è soddisfazione anche per Benn Huntingford, team manager della squadra neozelandese:

Siamo lieti di dare il benvenuto a Leo per l'ultimo round della stagione. Sarà un grande step per lui, ma abbiamo visto di cosa è capace in Formula 3 e siamo confidenti che riuscirà ad adattarsi velocemente e a fare bene. Ovviamente abbiamo ancora un round con Zane in Qatar prima che cominci la sua stagione in Formula E e vogliamo ringraziarlo per il suo contributo e augurargli il meglio per il futuro.

Nella nota c'è spazio anche per i saluti di un Maloney che dopo due stagioni saluterà la categoria per cominciare la sua nuova avventura in Formula E:

Auguro a Leo il meglio per il weekend di Abu Dhabi. Mi mancherà lavorare con il team di Rodin Motorsport e non vedo l'ora di assistere ai loro successi in futuro! Ma abbiamo ancora un ultimo round insieme in Qatar per finire la nostra stagione nel modo migliore.

Andrea Mattavelli