WorldSBK | Donington Park: Razgatlıoğlu per la conferma, Ducati tenta il rilancio

Dopo tre settimane di pausa da Misano, il WorldSBK avrà il palcoscenico tutto per sé questo weekend. Il mondiale delle derivate di serie torna in terra natia sul circuito di Donington Park. Sul tortuoso tracciato britannico Toprak Razgatlıoğlu parte con i favori del pronostico, forte della leadership iridata: starà agli altri inseguire.

Toprak-BMW: è finito l'effetto sorpresa

Se prima di Misano Toprak Razgatlıoğlu poteva essere ancora considerato come un outsider, questo discorso non vale più. La tripletta del “Marco Simoncelli” ha definitivamente lanciato il pilota BMW verso quella che sarebbe un'impresa, ovvero regalare il primo iride alla casa tedesca. Le voci su un possibile passaggio in MotoGP già dall'anno prossimo, messe in giro dal suo agente, non hanno di certo aiutato a distendere i rapporti tra pilota e fabbrica. Nonostante ciò sarebbe da pazzi non dare Toprak come favorito a Donington Park: nel 2021 vinse due manche, l'anno successivo fece tripletta e la scorsa stagione vinse la Superpole Race.

C'è bisogno di riscatto per Ducati

Ora come ora gli unici due che possono seriamente contendere la vittoria a Razgatlıoğlu sono i due piloti del team Aruba.it Racing - Ducati. Álvaro Bautista è uscito dal round dell'Emilia-Romagna decisamente ridimensionato sia da Razgatlıoğlu che dal compagno di box Nicolò Bulega. Ad oggi, sembra proprio il campione WorldSSP il vero antagonista del turco, così come testimoniano i 21 punti che li separano. Bautista segue a -24 ma in Regno Unito, prima del trionfale 2023, non aveva mai messo piede sul gradino più alto del podio.

Dietro, la lotta è aperta: un redivivo Alex Lowes, senza l'ombra nel box di Jonathan Rea, si sta dimostrando un valore aggiunto per Kawasaki, che ha confermato la coppia per la prossima stagione, quella del passaggio in Bimota. Rimanendo in ambito ufficiale, Yamaha sta riponendo tutte le proprie speranze in Andrea Locatelli, viste le evidenti difficoltà di Jonathan Rea. La casa di Iwata, però, può contare anche su un Remy Gardner sempre più a proprio agio con la R1, reduce dal ritorno in MotoGP lo scorso weekend. Atteso dopo l'eroica prestazione di Misano è Danilo Petrucci che, proprio a Donington Park, ha festeggiato il primo podio nel WorldSBK in Gara 2. Per quanto riguarda gli pneumatici, Pirelli ha deciso di rimanere sulle opzioni di gamma: SC1 e SC2 all'anteriore, SC0 e SCX al posteriore.

WorldSSP | Huertas per lo strappo, Manzi con un'occasione

Nel WorldSSP Adrián Huertas ha fatto sue entrambe le gare di Misano, confermando finalmente quelli sprazzi di velocità già mostrati nei primi appuntamenti stagionali. Se c'è una cosa che ci ha insegnato lo scorso round, è che la Ducati Panigale V2 955 è la moto migliore del lotto per distacco. Oltre allo spagnolo di casa Aruba, Yari Montella ha dimostrato di essere l'unico in grado di tenergli testa. Decisamente più attardato a Misano è stato Stefano Manzi, in chiara crisi di potenza con la Yamaha R6. Misano ha evidenziato delle difficoltà anche per quanto riguarda la F3 800 targata MV Agusta, che ha raccolto meno del previsto. Con quattro piloti in 32 punti, tutto è possibile: magari il layout tortuoso del circuito britannico potrà esaltare le doti ciclistiche della R6. Pirelli ha deciso di portare una sola mescola di sviluppo in Gran Bretagna: SC0 e SCX al posteriore sono di gamma, mentre torna a grande richiesta la SC1 D0444 (oltre alla SC1 di gamma, ndr) all'anteriore. Questa mescola ha debuttato con successo a Misano.

WorldSBK | Donington Park: gli orari del weekend

Tutte le sessioni del WorldSBK (eccetto FP3 e WUP) saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP, ch. 208). Stesso discorso vale per Superpole e gare di WorldSSP e WorldWCR. Come ogni anno, il WorldSSP300 non sarà presente alla tappa di Donington Park. Su TV8 (ch. 8 DT), come sempre, saranno trasmesse in diretta Gara 1 e Gara 2 WorldSBK, con la Superpole Race della Domenica che andrà in onda alle 14:00.

Venerdì 12 Luglio

10:40 | WorldWCR - FP

11:20 | WorldSBK - FP1

12:20 | WorldSSP - FP

15:10 | WorldWCR - Superpole

16:00 | WorldSBK - FP2

17:00 | WorldSSP - Superpole

Sabato 13 Luglio

10:00 | WorldSBK - FP3

10:30 | WorldWCR - WUP 1

10:50 | WorldSSP - WUP 1

12:00 | WorldSBK - Superpole

13:20 | WorldWCR - Gara 1

15:00 | WorldSBK - Gara 1

16:15 | WorldSSP - Gara 1

Domenica 14 Luglio

10:00 | WorldSBK - WUP

10:20 | WorldWCR - WUP 2

10:40 | WorldSSP - WUP 2

12:00 | WorldSBK - Superpole Race (differita TV8 ore 14:00)

13:20 | WorldWCR - Gara 2

15:00 | WorldSBK - Gara 2

16:15 | WorldSSP - Gara 2

