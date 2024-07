WorldSBK | Razgatlioglu: stop all'approdo in MotoGP, rimarrà un altro anno in BMW

Il recente fermento nel mercato delle due ruote ha raggiunto il culmine quando Kenan Sofuoglu, manager di Toprak Razgatlioglu, ha dichiarato che il suo assistito aspirava a compiere il salto dalla Superbike alla MotoGP. Tuttavia dalla Germania è giunta la conferma che il pilota turco, attuale leader della classifica, non si muoverà fino al 2025.

I rumors sul passaggio in MotoGP

La telenovela Razgatlioglu-MotoGP sembra essersi conclusa: il pilota turco resterà in BMW fino al 2025. In un'esclusiva Speedweek.com, il manager del pilota Sofuoglu ha confermato la permanenza nel team di Superbike almeno fino alla scedenza del contratto stesso. Ripercorrendo la vicenda, qualche settimana fa erano usciti rumors su un possibile approdo di Toprak Razgatlioglu nella classe regina con interruzione anticipata del contratto che lo vede legato a BMW fino a fine 2025.

La possibilità di vedere il pilota turco in sella ad un prototipo sembrava diventare sempre più realtà. Alcuni team della classe regina del Motomondiale hanno mostrato interesse per Razgatlioglu, ma le migliori moto sono già state assegnate per la prossima stagione. Il suo manager, Sofuoglu, ha spiegato che il tentativo di sondare il terreno non ha portato ai risultati sperati, soprattutto a causa dell'attuale contratto biennale di Razgatlioglu con BMW, che non prevede clausole di uscita nemmeno in caso di vittoria del Mondiale al primo colpo.

Un altro anno in Superbike

Sofuoglu ha dichiarato:

"Toprak non cambierà paddock. L'anno prossimo sarà nuovamente in sella alla M 1000 RR. Io e Toprak abbiamo deciso che rimarremo al 100% nel campionato mondiale Superbike nella prossima stagione. Ovviamente, vuole entrare in MotoGP, ma ciò sarà possibile solo nel 2026"

Per il cinque volte campione del mondo Supersport è stata esclusa qualsiasi possibilità di un passaggio a una squadra non ufficiale:

"Ho visto che alcuni team satellite hanno parlato di Toprak, ma noi non abbiamo mai avuto contatti con squadre satellite. Alcuni team factory hanno mostrato interesse per il 2025, ma abbiamo un contratto di due anni con BMW e non vogliamo romperlo. Siamo felici e vogliamo continuare il rapporto."

Nonostante i rumors su team come Prima Pramac, Pertamina VR46 e Gresini, non c'è mai stato nulla di concreto. Anche Yamaha e Honda avevano manifestato interesse per Razgatlioglu in MotoGP, ma il pilota turco rispetterà l'impegno preso con BMW, che ha investito in un progetto ambizioso nel quale lui è una figura centrale per il successo nel WorldSBK.



Claudia Barchiesi