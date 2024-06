WorldSBK | Axel Bassani rinnova con Kawasaki e si unisce al progetto Bimota

Kawasaki lascia il posto a Bimota per il WorldSBK 2025 (almeno nella sua squadra ufficiale) ma conferma Axel Bassani. In occasione del round di casa a Misano, la casa di Akashi ha annunciato il rinnovo del contratto con il pilota di Feltre, che salirà sulla nuova superbike sviluppata in collaborazione con il costruttore riminese. Bassani affiancherà Alex Lowes, anch’egli riconfermato dal team ieri.

Con il rinnovo di Bassani Bimota e Kawasaki puntano sulla continuità

Per la prossima stagione Kawasaki si rivolgerà a Bimota per il progetto superbike, affidandole lo sviluppo della erede dell’attuale ZX-10R. Questa è la grande novità per il team sei volte campione del mondo con Jonathan Rea. Tutto il resto rimane invariato, per una formazione che punta sulla continuità.

Axel Bassani resta con il suo team con una nuova moto. Credits Kawasaki Racing Team

Nei giorni scorsi Alex Lowes ha firmato il rinnovo del contratto, conscio del fatto che manterrà anche per il prossimo anno la fascia di capitano della squadra. Riconferma anche per Axel Bassani, che nonostante le difficoltà espresse quest’anno, si è guadagnato la fiducia anche per la prossima stagione. La continuità è anche nello staff tecnico. Il team catalano Provec fornirà assistenza logistica e lo staff di meccanici e ingegneri necessari per schierare in pista le nuove moto. L’obiettivo è di essere in grado di competere ad armi pari con Ducati, forza dominatrice del mondiale Superbike.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Ecco le parole di Bassani sul suo nuovo contratto:

Quale luogo migliore di Misano per annunciare la mia continuazione con la squadra e il coinvolgimento in un progetto che unisce abilità e impegno dal Giappone e dall’Italia! Come parte del mio viaggio personale nelle corse, questo mi aiuterà a imparare di più e a svilupparmi come pilota. È sicuramente un processo logico e graduale del mio percorso professionale. Sono super felice per questa opportunità e in termini di fiducia e concentrazione per il resto del 2024 mi permette di investire tutto il mio tempo e le mie energie nell’obiettivo di fare punti e podi sulla KRT Ninja ZX-10RR.

Guim Roda, team manager del Kawasaki Racing Team, ha detto:

Abbiamo prolungato l’accordo a lungo termine con Axel poiché ha soddisfatto al 100% le aspettative che avevamo su di lui. Il suo potenziale si mostra nei dettagli di qualità durante le prime gare della stagione 2024. Ci impegniamo tantissimo per dargli gli strumenti necessari per consolidare il suo potenziale. Allo stesso tempo lui si affinerà per capire come guidare una moto così diversa rispetto a quella usata in passato. Tutti nel team sono molto contenti di questa continuità e ci aspettiamo un 2025 fantastico con lui.

Riccardo Trullo

